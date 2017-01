APEC 2017 pone a Vietnam en el radar del mundo

Bui Thanh Son (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Vietnam está listo para asumir como anfitrión de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia- Pacífico (APEC) y sus eventos relacionados, en lo que se considera será el mayor acontecimiento que acogerá este país desde ahora hasta 2020.Así lo valoró el vicecanciller Bui Thanh Son en una entrevista a la prensa sobre el papel de su país como sede de los eventos del APEC que se organizarán en diferentes localidades a lo largo del 2017.Vietnam se oficializó a partir del 1 de enero como anfitrión de las reuniones de este mecanismo de cooperación multilateral y es uno de los pocos países en organizar por segunda vez la Cumbre, después de la primera en 2006.Se trata de una gran oportunidad para que la nación indochina intensifique las relaciones con sus socios en la región, contribuya a temas de interés de Asia- Pacífico y eleve su papel en la arena internacional.De acuerdo con Thanh Son, también vicepresidente del Comité Nacional de APEC 2017, el hecho de que se realice aquí por segunda vez esta Cumbre es un reflejo de la confianza del bloque en las capacidades de Vietnam.El encargo de esta responsabilidad es un paso importante para materializar la estrategia de integración internacional del país, con la región de Asia- Pacífico como centro, señaló.La complicada e imprevisible situación mundial y regional en la actualidad plantea al foro nuevos retos en los próximos años, dijo Thanh Son.El mayor desafío para las economías miembros de la organización en general y Vietnam en particular es cómo mantener el rol del foro como un mecanismo de cooperación y conexión económica de primera categoría en la zona, como contribución al impulso del crecimiento y la prosperidad en Asia- Pacífico, detalló.Otros retos serán asuntos en materia de la liberalización y facilitación comercial y de inversión y el cumplimiento de los objetivos de Bogor en 2020 según la hoja de ruta trazada en medio del aumento de la protección de varias economías de la agrupación.A eso se suman les cuestiones de la generación de empleos, la reducción de la igualdad, el cambio climático, el terrorismo, la seguridad alimentaria, el envejecimiento y la migración.La solución de esos problemas significa una mayor contribución del foro a la realización de los objetivos del mundo sobre el desarrollo sostenible y la lucha contra la transformación climática, así como otros retos que enfrentan el ser humano en la actualidad, indicó.Sin embargo, explicó el funcionario, eso también abrirá nuevas oportunidades de cooperación del foro y sus integrantes.Después de tres décadas de desarrollo, el número de comisiones y comités del foro se triplicó a 50 entidades que cubren disímiles áreas, no sólo en los asuntos económicos y comerciales sino en el desarrollo sustentable, la reducción de la brecha del desarrollo, seguridad alimentaria y energética, apuntó.A pesar del estancamiento de la economía y comercio global y la tendencia contra la globalización en algunas zonas, Asia- Pacífico sigue siendo la región con mayor crecimiento dinámico del mundo, y el motor de avance y conexión global, precisó.Sobre el principio de operación por beneficio común, consenso, voluntad y sin obligación, APEC continúa como pionero en los esfuerzos mundiales por la liberalización comercial e inversionista, evaluó.Se trata de la conexión integral, la facilitación a cadenas de distribución, apoyo a pequeñas y medianas empresas para elevar su capacidad competitiva y economía digital, agregó.Durante el período 2010- 2014, el costo de las transacciones comerciales entre los miembros del APEC se redujo en 12 por ciento y muchas economías del foro continúan siendo la locomotora de la conectividad económica internacional.Vietnam tiene experiencias a través de su organización del Año del APEC en 2006 y su desempeño de diversos papeles importantes en los foros multilaterales durante años de integración internacional, indicó.El país también es una de las principales economías en el APEC en términos de crecimiento y conectividad regional, reiteró y agregó que Vietnam mantuvo en los primeros ocho meses de 2016 sus actividades de exportación en medio de la ralentización económica mundial.El Gobierno está acelerando de manera integral y sincronizada el proceso de renovación y la reestructuración económica vinculada al cambio del modelo de crecimiento, señaló.Con la participación en varios acuerdos de libre comercio de gran escala como el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) y el Acuerdo de Asociación Estratégica Integral Regional (RCEP), dijo, Vietnam se ha convertido en un eslabón trascendental en una amplia red de conexión económica con 59 socios, incluidos 18 países miembros del APEC.El país ha continuado promoviendo la política diplomática de independencia y autodeterminación que se valora altamente por amigos internacionales.En el marco del APEC 2017, se celebran este año unas 200 actividades en 10 ciudades y provincias vietnamitas, especialmente la Semana de alto nivel que tendrá lugar en noviembre en la urbe central de Da Nang.Teniendo en cuenta el significado del acontecimiento, Vietnam se ha preparado para el APEC 2017 desde hace casi tres años, recalcó.En los años 2014 y 2015, Vietnam coordinó con varios países anfitriones anteriores del APEC para estudiar sus experiencias en el diseño de los contenidos y en las labores de logística, protocolo y prensa.En particular, precisó, el Comité Nacional del APEC 2017 fue establecido en julio de 2015, con cinco subcomités encargados de diversos aspectos, presidido por el vicepremier y canciller vietnamita, Pham Binh Minh, y la asistencia de 24 ministerios, departamentos y provincias.Vietnam ya completó los documentos de instrucción para las labores de organización, incluidos los lugares de la Semana de alto nivel y actividades relativas, la selección del contenido y temas prioritarios, y la formación de personal, afirmó.Al concluir la entrevista, Thanh Son expresó su confianza en una celebración exitosa del Año del APEC 2017, gracias a la acertada dirección de los altos dirigentes y la participación positiva de ministerios, ramas, empresas y localidades. – VNA