El sujeto Hoang Duc Binh (Fuente: baonghean.vn)

Nghe An, Vietnam, 16 may (VNA)- La policía de la provincia centrovietnamita de Nghe An arrestó a Hoang Duc Binh, acusado de actuar en contra de la fuerza de orden público y aprovechar los derechos a la libertad y la democracia para perjudicar los intereses del Estado y los derechos legítimos de las organizaciones y ciudadanos.Según las investigaciones preliminares, el sujeto, de 34 años de edad y oriundo de Nghe An, participó en su período de permanencia en Ciudad Ho Chi Minh en algunas asociaciones y grupos de oposición como “NoU Saigon” y el “Movimiento de Trabajo de Vietnam”.El sujeto fue detenido temporalmente en diciembre del 2015 por incitar a otros ciudadanos a afiliarse al llamado “Sindicato independiente” mediante la diseminación ilegal de volantes, y se le impulso una multa administrativa por esa acción.Sin embargo, Duc Binh no pagó la multa y huyó a Nghe An, donde publicaba con frecuencia en el muro de su facebook informaciones tergiversadas contra el Estado.Luego, Duc Binh, junto con sus cómplices, los sacerdotes extremistas Dang Huu Nam y Nguyen Dinh Thuc, aprovecharon el incidente medioambiental causado por las actividades de la corporación taiwanesa Formosa para incitar manifestaciones y actos desestabilizadores contra el gobierno local.El 2 de abril pasado, Duc Binh y otro sujeto, Bach Hong Quyen, proveniente de la provincia norteña de Ha Nam, instigaron a los seguidores católicos a asediar y atacar a la unidad policial de patrullaje de la provincia central de Ha Tinh.Debido a esas acciones, la fuerza policíaca de Nghe An emprendió un procedimiento legal en contra de Duc Binh, acorde con las leyes nacionales.Todas las actividades de instigación al desorden social y de retención ilegal a funcionarios de organizaciones de nivel municipal y comunal con el fin de presionar al gobierno local para la liberación de Duc Binh, tal como la realizada por el sacerdote Dinh Thuc, son acciones en contra de la ley y deben ser sancionadas estrictamente, según la policía provincial.- VNAVNA- SOC