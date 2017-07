Nghe An, Vietnam (VNA) – La policía de la provincia centrovietnamita de Nghe An arrestó este lunes a Le Dinh Luong, acusado de realizar “actividades con objetivo de derrocar el gobierno popular” conforme a lo establecido en el artículo 79 del Código Penal.



Según resultados de la investigación preliminar, Luong, de 52 años de edad y oriundo del distrito de Yen Thanh, Nghe An, realizó con frecuencia acciones subversivas contra el gobierno, lo que provocó la inestabilidad en la localidad.



La agencia de investigación de Nghe An está completando los procedimientos para enjuiciar el caso. – VNA