Asistencia húngara a Vietnam en construcción de Hospital de Oncología

Escena de la actividad (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam, (VNA)- Las autoridades de la ciudad sudvietnamita de Can Tho necesitan impulsar el proceso de construcción del Hospital local de Oncología, sugirió el negociador jefe del Programa de crédito de ayuda del Ministerio húngaro de Relaciones Exteriores y Comercio, Tombor Bálint.En un encuentro la víspera aquí con el presidente del Comité Popular de Can Tho, Vo Thanh Thong, Bálint instó a la localidad a cumplir los pasos de construcción planificados y evitar los retrasos posibles.La financiación del Hospital de Oncología de Can Tho totaliza más de 70 millones de euros, de ellos cerca de 57 millones de euros provenientes de la Asistencia Oficial para el Desarrollo del gobierno de Hungría.Por su parte, el Servicio de Salud de Can Tho, inversor general del proyecto, informó que un tercio de los 12 paquetes para esa construcción fueron desplegados.La selección de los inversionistas para los otros paquetes se realizará en los próximos dos meses, detalló.Una vez entrado en servicio, el Hospital de Oncología de Can Tho, que contará con alrededor de 500 camas, brindará servicios de alta calidad para la población en la región del Delta del río Mekong. –VNA