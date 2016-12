Bancos en Vietnam expanden sus redes de filiales para atraer a más clientes

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Además de numerosos programas promocionales, diversos bancos en Vietnam vienen expandiendo su red para alcanzar sus metas anuales.En los últimos meses, más oficinas de transacción y filiales fueron abiertas para atraer el interés de tanto los clientes individuales como empresas.Por ejemplo, el banco comercial An Binh estableció 11 sucursales y oficinas de transacción en la ciudad de Da Nang, centro económico de la región central del país, y en las provincias de Lang Son (Norte), Nghe An (Centro), Gia Lai (Altiplanicie Occidental) y Binh Duong (Sur).Por su parte, el banco Bac A incluyó en su red 100 nuevas oficinas en 20 provincias y ciudades, mientras TP Bank dispone de un plan similar.La expansión es uno de los pasos más importantes para ganar el predominio en el mercado minorista, dijo un líder del banco An Binh, citado por el periódico local Lao Dong (Trabajo).Actualmente, el sistema bancario resulta insuficiente para satisfacer la demanda, por eso la expansión ayudará a mejorar la calidad de los servicios, afirmó y añadió que existe una gran necesidad de expansión entre los bancos, pues es un canal tradicional para aproximarse a la clientela.También cabe notar que la demanda para pedir préstamos es sumamente alta a fines de año, lo que estimula a los bancos a expandirse para servir a más clientes, agregó.Sin embargo, la apertura masiva de oficinas y filiales puede conllevar numerosos riesgos, tales como la obsolescencia de la tecnología y la falta de los recursos humanos y la capacidad de gestión, alertó.Ese funcionario también dijo que expertos descartaron la necesidad de preocupaciones, pues las regulaciones de control de la expansión bancaria, según las cuales los bancos deben obtener ganancias y tener una tasa de deudas incobrables menos de tres por ciento, reducirán los riesgos. – VNA