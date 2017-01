Buscan preservar y promover el patrimonio cultural My Son

Quang Nam, Vietnam (VNA) - Autoridades de esta provincia centrovietnamita analizan medidas para preservar el Santuario de My Son y promover sus valores históricos ante la creciente llegada de turistas a ese patrimonio cultural de la Humanidad.

El Santuario de My Son, en Quang Nam (Fuente: VNA)

El sitio recibió el año pasado a más de 314 mil turistas, un aumento de 21 por ciento comparado con la meta trazada para 2016, para un ingreso récord de unos 2,18 millones de dólares.El Santuario de My Son se ha convertido en uno de los destinos imprescindibles para los turistas, especialmente los extranjeros durante su visita a Vietnam y al Centro del país, en particular.Phan Ho, jefe de la Administración de la zona de reliquias de My Son, instó a la responsabilidad de las agencias pertinentes, agencias de viaje, visitantes, pobladores locales y científicos en las labores de preservación del lugar.La turista australiana Marina Tejjek expresó su interés por el Santuario de My Son y afirmó que regresará muchas veces para animar a la comunidad a juntar manos en la prevención del sitio ante los riesgos naturales.En los últimos años, autoridades locales y organizaciones internacionales se centran en la conservación y la promoción de los valores del Santuario, procesos esenciales para la atracción de turistas.La provincia de Quang Nam fijó la meta de acoger este año a más de cinco millones de visitantes.Además del Santuario de My Son, la localidad alberga otro patrimonio cultural de la Humanidad reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que es la ciudad antigua de Hoi An. – VNA