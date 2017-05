Can Tho busca exportar plátanos a Sudcorea (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam, 11 may (VNA)- La ciudad vietnamita de Can Tho, en el Delta del Mekong, y la empresa sudcoreana Hand & Hand, que suministra frutas frescas y productos agrícolas a supermercados y centros comerciales, debatieron maneras de exportar plátanos de la localidad a Sudcorea.El director general de Hand & Hand, Kim Min, informó que su compañía ha manejado muchas granjas frutales en China, Tailandia, Indonesia, Malasia y Filipinas.También abrió una oficina de representación en Ciudad Ho Chi Minh en 2015 y firmó contratos para plantar árboles frutales destinados a la exportación con la mayoría de las provincias del sureste de Vietnam, como Dong Nai, Tay Ninh, Binh Duong y Binh Phuoc.Sin embargo, la compañía aún tiene que encontrar un socio adecuado en la región suroeste la cual se considera una gran zona frutícola de Vietnam y del Sudeste de Asia, dijo, y agregó que se está prestando atención a Can Tho, ya que esta ciudad es el centro económico de la región y posee ideales condiciones para la producción agrícola.Hand & Hand estableció el objetivo de desarrollar una finca bananera de 300 hectáreas en Vietnam en 2022, con una inversión total de seis millones de dólares. Se espera que la nueva instalación genere cada año 10 millones de dólares por beneficios de exportación y mil puestos de trabajo, agregó.Truong Quang Hoai Nam, vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, indicó que la granja Song Hau en la comuna de Dong Nghiep, distrito de Thoi Lai, es una de las fincas de más de seis mil hectáreas en Can Tho.Agregó que esta es el principal campo de arroz de exportación y es adecuada para ser ampliada con cultivo de plátano.A su vez, Kim Min reveló que Hand & Hand planea firmar contratos de arrendamiento de tierras con los agricultores y ser responsable de todo el proceso de plantación y producción.También ayudará a los agricultores a tener acceso a tecnologías avanzadas de plantación siguiendo las normas de GlobalGAP (buenas prácticas agrícolas globales).Sin embargo, Nguyen Minh The, subdirector del Servicio municipal de Recursos Naturales y Medio Ambiente, sugirió el establecimiento de colectivos para representar a los agricultores en la firma de contratos y trabajar con la parte sudcoreana.-VNAVNA- ECO