Can Tho y Sudcorea cooperan en desarrollo de ciudad inteligente

Ciudad survietnamita de Can Tho (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam, (VNA) - Autoridades de la ciudad survietnamita de Can Tho y representantes de empresas sudcoreanas se reunieron hoy aquí para desplegar el acuerdo del desarrollo del modelo de urbe inteligente, firmado entre ambas partes en 2015.En la sesión de trabajo, Lee Beom Jae, presidente de la Asociación de Exestudiantes de la Universidad sudcoreana de Ajou, propuso aumentar el uso de tecnología informática en los sectores de agricultura, producción, servicios y administración ciudadana.En 2017, la parte sudcoreana coordinará con autoridades locales para implementar la aplicación de software de pronóstico del tiempo y de catástrofe en zonas agrícolas e industriales de alta tecnología, que se realizará de manera piloto en la incubadora tecnológica Vietnam-Sudcorea en la zona industrial Tra Noc II, en el distrito O Mon.Asimismo, se instalarán sistemas de gestión de tráfico inteligentes y se construirá un complejo industrial, tecnológico, residencial y de recreo de 500 hectáreas con el uso completo de la energía solar y eólica, y otras fuentes limpias.El complejo prevé finalizar su edificación en 2019, con una inversión de dos millones 200 mil dólares provenientes de la asistencia del Gobierno y empresas de Sudcorea, así como de socios internacionales.Beom Jae expresó su esperanza en la factibilidad del proyecto, que podría convertir a Can Tho en una de las ciudades con mejor desarrollo de la industria verde en el Sudeste Asiático.El Gobierno sudcoreano continuará facilitando a los inversores y empresas de su país para que busquen más oportunidades de cooperación con esta urbe vietnamita, reiteró.Por su parte, Truong Quang Hoai Nam, vicepresidente del Comité Popular provincial, dijo que Can Tho ha promovido la aplicación de avances tecnológicos en la reforma de los procedimientos administrativos.Afirmó que las autoridades locales se comprometieron a crear condiciones óptimas para el despliegue del proyecto, con el fin de elevar la posición de la ciudad tanto en el país como en la región. – VNA