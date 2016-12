Celebran aniversario 97 del natalicio del fundador de secta budista Hoa Hao

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

An Giang, Vietnam, 23 dic (VNA)- Una ceremonia por el aniversario 97 del natalicio de Huynh Phu So, fundador de la secta budista de Hoa Hao, tuvo lugar hoy en la provincia sureña de An Giang, con la participación de autoridades locales y más de 25 mil seguidores.Al intervenir en el acto, Tran Tan Hung, subjefe del Comité de Asuntos Religiosos del gobierno, apreció altamente los esfuerzos de dignatarios y fieles de esta religión autóctona en el impulso de la solidaridad nacional, así como en la construcción y defensa nacionales durante los últimos años.En 2016, los seguidores budistas de Hoa Hao aportaron dos millones 608 mil dólares a las actividades humanitarias locales.Creada en esta localidad por el predicador Huynh Phu So en 1939, esta religión autóctona reúne a más de dos millones de creyentes, con casi 400 comités de base en 17 provincias y ciudades a lo largo del país.Con más de 800 mil fieles, An Giang es considerada la Tierra Santa de la secta budista de Hoa Hao. – VNAVNA- SOC