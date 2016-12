Celebran ritual dedicado a flotilla de Hoang Sa

Quang Ngai, Vietnam (VNA)- El ritual dedicado a los soldados de la flotilla de Hoang Sa se lleva a cabo cada año en la isla de Ly Son, la provincia central de Quang Ngai.El rito, conocido en vietnamita como "Le khao le the linh Hoang Sa", se celebran durante cientos de años en la isla y en muchas zonas costeras de Quang Ngai en el segundo mes del calendario lunar.Es un homenaje a los marineros-soldados que dejaron su casa para dedicarse a la defensa de los recursos naturales y la soberanía del país.Duong Huu Nghia, subdirector del Consejo Administrativo del Templo An Hai, distrito de Ly Son, informó que el ritual tiene como objetivo aumentar la conciencia pública sobre la importancia del festival, así como reafirmar la soberanía vietnamita sobre los archipiélagos de Hoang Sa y Truong Sa.Según la historia feudal de Vietnam, la flotilla de Hoang Sa fue establecida para patrullar los archipiélagos de Hoang Sa, conocido como Paracel y Truong Sa, conocido como Spratly, para explorar recursos y defender la soberanía de las islas nacionales.Miles de marineros superaron las olas y las tormentas para buscar las rutas marítimas, plantar hitos y erigir estelas afirmando el territorio nacional en Hoang Sa y Truong Sa, y extraer recursos marinos a las órdenes de los Reyes Nguyen.Sus misiones estaban llenas de peligros, y muchos de ellos nunca volvieron a la tierra. Por lo tanto, antes de que los soldados partieran para su misión, se celebró una fiesta para ellos, de ahí el comienzo de la tradición.Durante los rituales, botes de papel con efigies de marineros se lanzan en los mares y los respetos se pagan a las tumbas simbólicas de los marineros perdidos.La isla de Ly Son cubre un área de unos 10 kilómetros cuadrados, pero tiene casi 100 reliquias, la mayoría de las cuales están relacionadas con la flotilla de Hoang Sa, como el templo sagrado, las tumbas vacías construidas para los soldados de Hoang Sa que nunca regresaron, las casas comunales de An Vinh y An Hai, las cámaras que adoraban a Pham Quang Anh y Vo Van Khiet quienes fueron capitanes de la flotilla de Hoang Sa, una sala de artículos de la flotilla de Hoang Sa.En particular, "Le khao le the linh Hoang Sa" fue reconocido como un patrimonio cultural intangible nacional por el Estado.Un monumento y la casa conmemorativa dedicada a la flotilla de Hoang Sa están cerca de la carretera principal de la isla. Las exposiciones en la casa conmemorativa incluyen las esteras, tarjetas de identidad, ataduras de bambú y rollos de cuerdas de ratán, que los milicianos soldados llevaban con frecuencia en cada viaje a Hoang Sa.La isla de Ly Son, localizada a 30 km de la costa de Quang Ngai, es un destino tranquilo con 21 mil habitantes, la mayoría de los cuales viven del cultivo de ajo, la cebolla y la pesca. –VNAVNA-CUL