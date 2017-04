Condenan a prisión en Vietnam a sujetos por fraude millonario

Hanoi (VNA) – Un tribunal vietnamita impuso hoy penas de prisión a los 11 sujetos vinculados con el caso de falsificación de expedientes de un proyecto de plantación forestal en la provincia central de Nghe An, que causó una pérdida total de 38 millones de dólares.



En 2009, Trinh Khanh Hong, director general y presidente de la compañía de exportación-importación Tan Hong, solicitó un préstamo de 20 millones 500 mil dólares del Banco de Agricultura y Desarrollo Rural (Agribank) para actividades de forestación. Sin embargo, ese crédito no fue utilizado para el mencionado propósito.



Para esconder ese acto, Hong falsificó documentos de transacción.



En este sentido, Hong y sus cómplices en la empresa utilizaron documentos falsos para apoderarse ilegalmente de más de 12 millones 400 mil dólares de otras firmas. Al mismo tiempo, ese sujeto, apoyado por algunas compañías, continuó falsificando expedientes para apropiarse de ocho millones 800 mil dólares, con intención de pagar los previos préstamos.



En este caso, cinco funcionarios de la filial Hong Ha del banco Agribank cometieron la negligencia de avalar los préstamos de Khanh Hong, pese a conocer la situación financiera de la compañía Tan Hong.



La corte condenó a cadena perpetua a Khanh Hong por los delitos de “abusar de la confianza” y “realizar fraude” para apropiarse ilegalmente de bienes.



Do Duc Hung, exdirector, y Truong Dang Dan, exsubdirector de planificación de la filial de Agribank, recibieron penas de 23 y 12 años de encarcelamiento, respectivamente, por “realizar fraude para apoderarse ilegalmente de bienes” y “violar regulaciones sobre la concesión de préstamos en las actividades de las organizaciones crediticias”.



El tribunal sentenció a los ocho sujetos restantes, entre ellos exfuncionarios de las compañías Tan Hong, Giang Linh y Thai An y de Agribank, a penas de tres a 11 años de prisión. – VNA