Corte camboyana defiende veredicto contra líder opositor

Phnom Penh (VNA)- El tribunal de apelaciones de Camboya decidió mantener un veredicto contra el presidente del opositor Partido de Salvación Nacional (CNRP), Sam Rainsy, por las acusaciones que hizo sobre la actividad de los medios de comunicación social del primer ministro Samdech Hun Sen.

El presidente del opositor Partido de Salvación Nacional (CNRP), Sam Rainsy (Fuente: Alchetron)

El juez Samrith Sophal explicó la decisión, de acuerdo con el veredicto original emitido por el Tribunal Municipal de Phnom Penh el 8 de noviembre de 2016, que impuso a Rainsy una multa de dos mil 500 dólares y el pago de tres mil 750 dólares como indemnización al demandante por incurrir en “difamación pública”.Som Soeun, un ministro adepto del Primer Ministro, presentó el 9 de marzo pasado una demanda contra Rainsy, presidente del CNRP, después de la publicación por este último de un comentario en su página en Facebook, alegando que Hun Sen, creó “likes” falsos para elevar su prestigio personal en redes sociales.El juez, por su parte, dijo que si el abogado de Rainsy no estaba satisfecho con la decisión, debería presentar una demanda ante la Corte Suprema.Hasta la actualidad, Rainsy ha tenido al menos siete demandas por difamación e incitación presentadas contra él por el premier y presidente del gobernante Partido Popular de Camboya, Hun Sen; el titular de la Asamblea Nacional, Heng Samrin; el exministro de Relaciones Exteriores, Hor Namhong; y Thy Sovantha, un ex partidario y activista del CNRP.Sin embargo, Rainsy no asistió a la audiencia. Él ha estado en un exilio auto-impuesto en el extranjero desde finales de 2015. – VNA