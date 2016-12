Corte de Apelaciones de Camboya mantiene sentencia contra opositor Um Sam An

Um Sam An, exdiputado del opositor Partido de Salvación Nacional de Camboya. (Foto: phnompenhpost)

Phnom Penh (VNA) La Corte de Apelaciones de Camboya confirmó este viernes la condena contra Um Sam An, diputado del opositor Partido de Salvación Nacional de Camboya, por incitar al perjuicio de la seguridad y el orden social y discriminación racial.Después de un juicio de medio día, el juez de la Corte de Apelaciones, Seng Sivutha, anunció la decisión de mantener el veredicto del Tribunal de Phnom Penh el 10 de octubre pasado que condenó a Sam An a dos años y medio de prisión y una multa de mil dólares.Sam An, de 40 años de edad, fue detenido el 11 de abril pasado por la policía camboyana cuando regresó al país desde Estados Unidos, después de escaparse de la orden de arresto.Fue acusado de intentar provocar graves desórdenes sociales, falsificar y utilizar documentos falsos sobre el mapa de demarcación fronteriza entre Vietnam y Camboya.-VNAVNA- INTER