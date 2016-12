Cuba promueve cooperación con Delta del Mekong de Vietnam

Can Tho, Vietnam (VNA) - Cuba impulsará la cooperación con el Delta del río Mekong en turismo, farmacia, biotecnología y producción de productos agroforestales, reiteró Bernabé García Valido, cónsul general de Cuba en Ciudad Ho Chi Minh.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

En una reunión de trabajo con autoridades de la ciudad sureña de Can Tho, el diplomático cubano indicó que Vietnam sigue siendo un socio estratégico del país caribeño y Cuba estimula las inversiones de empresas de la región en esos sectores.Tras informar de algunas políticas de inversiones y negocios en Cuba, afirmó que su país continuará favoreciendo las actividades de empresas vietnamitas.A su vez, Nguyen Thanh Dung, vicepresidente del Comité Popular municipal, dijo que hasta la fecha hay sólo un proyecto de colaboración entre Can Tho y Cuba, que es la empresa de productos químicos Labiofarm.Por otro lado, agregó, productos exportados de Can Tho aún no están presentes en el mercado cubano.Expresó su convicción de que se promoverá la cooperación comercial entre el Delta del Mekong y Cuba, y su deseo de que más empresas cubanas lleguen a la ciudad para estudiar oportunidades de negocios aquí. – VNA