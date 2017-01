Delta del Mekong plantea meta de 15 mil millones de dólares por exportaciones

Can Tho, Vietnam, 16 ene (VNA)- Las provincias vietnamitas en el Delta del río Mekong se esforzarán por alcanzar este año 15 mil millones de dólares por concepto de exportaciones, equivalentes a un aumento de 9,4 por ciento en comparación con 2016, informó el Comité Directivo regional.

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Para lograr tal objetivo, se planean intensificar las promociones de comercio e inversión, al tiempo de buscar nuevos mercados para las exportaciones agrícolas.Entre otras medidas, se destacan las reformas graduales de la estructura de las exportaciones con el fin de aumentar el porcentaje de los productos agrícolas de alto valor, la aplicación de tecnologías avanzadas y la reducción de la venta de los artículos agropecuarios en bruto y baratos.Según la fuente, las autoridades de las 12 provincias deltaicas y la ciudad de Can Tho continúan impulsando las reformas administrativas, y liberando a las empresas de los obstáculos generados por los procedimientos y políticas caducos.De acuerdo con datos oficiales, el valor total de las exportaciones de esta región vietnamita alcanzó el año pasado 13 mil 700 millones de dólares, lo que significa un alza interanual de 7,4 por ciento, con mayor volumen en las ventas de productos acuícolas, arroz, alimentos procesados, confecciones textiles, calzados y artesanías.Entre ellos, unos cuatro mil 200 millones de dólares provinieron de las exportaciones de productos acuícolas, que representan un incremento de 5,5 por ciento en comparación con el mismo período de 2015.Mientras, se registró la venta al exterior de cuatro millones 880 mil toneladas de arroz, estimada en dos mil 220 millones de dólares, equivalentes a un descenso de 25,8 por ciento de la cantidad y 21,2 del valor, debido a la severa competencia de precios con otros países exportadores en la región y la baja demanda del grano.Las provincias de Long An, Tien Giang, Can Tho y Dong Thap cuentan con mayor valor de exportaciones, de seis mil 600 millones, tres mil 300 millones, mil 400 millones, y mil 200 millones de dólares, respectivamente.- VNAVNA- ECO