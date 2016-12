Desea Thanh Hoa mayor respaldo de organizaciones no gubernamentales extranjeras

Thanh Hoa, Vietnam, 22 dic (VNA) Una conferencia para promover asistencias de las organizaciones extranjeras no-gubernamentales se efectuó este miércoles en la provincia central de Vietnam.



Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Al hablar en el evento, Le Thi Thin, vicepresidenta del Comité Popular local, expresó el deseo de que esas entidades sigan respaldando a Thanh Hoa, para que la localidad despliegue con éxito el programa de reducción de la pobreza.



Según un informe del Servicio de Asuntos Exteriores provincial, se registran en la localidad cada año 57 proyecto de las organizaciones extranjeras no gubernamentales, por valor de cerca de ocho millones de dólares.



En lo que va del año, la provincia cuenta con 66 proyectos de 49 instituciones no gubernamentales, centrados en ámbitos como lucha contra la pobreza, salud, protección ambiental y reducción de afectaciones de desastres.



En concreto, las organizaciones no gubernamentales extranjeras ofrecieron unos siete millones de dólares para distritos en regiones alejadas con difíciles condiciones económicas y varios programas de largo plazo.



En la ocasión, representantes de las autoridades locales también entregaron certificados para nueve organizaciones y 13 individuos de entidades no gubernamentales extranjeras por sus contribuciones al despliegue de proyectos sociales en la localidad. –VNA



