Destaca ONU contribución de Vietnam al cumplimiento de metas de desarrollo sostenible

Nueva York, 15 feb (VNA)- Vietnam constituye una de las economías más activas en la región y seguramente contribuirá en gran medida al cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible trazadas en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas (ONU).





La vicepresidenta de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tong Thi Phong, en la Sesión anual entre la Unión Interparlamentaria y las Naciones Unidas (Fuente: VNA)

La jefa de Gabinete del Secretario general de la mayor organización mundial, Maria Luiza Ribero Viotti, hizo esa valoración durante un encuentro la víspera en Nueva York con la miembro del Buró Político y vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN) de Vietnam, Tong Thi Phong.Por su parte, la subtitular del Parlamento vietnamita informó sobre la situación actual de su país, destacando los grandes logros como el rápido ritmo de crecimiento económico, la estabilidad sociopolítica, la ampliación de los nexos de asociación con otras naciones y la elevación de la posición de Hanoi en la arena internacional.Subrayó que la AN de la XIV legislatura adopta varios cambios y cumple eficientemente su función como el máximo órgano legislativo del sistema político de Vietnam.Enalteció además la ampliación de las actividades de relaciones exteriores, lo que se refleja en parte mediante la participación con alta responsabilidad en varios mecanismos de cooperación interparlamentaria regional.Valoró altamente el papel central y el empeño de la ONU en el establecimiento de las normas y los estándares de las leyes internacionales, coadyuvando así a la solución de los retos mundiales y el impulso de la participación de las naciones en el mantenimiento de la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible.Con anterioridad, la visitante vietnamita sostuvo conversaciones con Jerome Cohen, profesor de la Univeridad de Derecho de Nueva York, y David Dapice, de la Universidad de Harvard, quienes expresaron su deseo de que no hayan cambios en la política de giro hacia Asia- Pacífico bajo la administración del gobierno de Donald Trump .Pronosticó que el nuevo gobierno estadounidense seguirá contribuyendo a los esfuerzos comunes por garantizar la libertad de navegación en el Mar del Este.- VNAVNA- POL