Instalan paneles solares (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA)- Las autoridades de la ciudad survietnamita de Can Tho y representantes de la empresa estadounidense Dragon Capital estudiaron el plan para construir una planta de energía solar en esta localidad deltaica.



En la sesión de trabajo la víspera, el director de inversiones de la compañía, Gavin Smith, resaltó que la urbe posee condiciones favorables para tal planta y agregó que Dragon Capital comenzará los estudios de factibilidad del plan en agosto, con el fin de iniciar la construcción en el primer trimestre de 2018.



Precisó que la planta se construirá en dos fases, la primera con una capacidad de 29 MW y la segunda con 100 MW, con una inversión inicial de 44 millones de dólares.



Can Tho sugirió dos sitios para la futura planta en el parque industrial de O Mon, y solicitó a la empresa presentar informes detallados sobre la construcción de estaciones de medición de radiación y los datos técnicos de la obra.-VNA