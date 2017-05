Empresas japonesas invierten en agricultura orgánica en Vietnam

Foto de ilustración. (VNA)

An Giang, Vietnam (VNA) – El Comité Popular de la provincia survietnamita de An Giang sostuvo una reunión con directivos de s empresas japonesas Hagiharan y Raycean a fin de ampliar la cooperación en la agricultura orgánica y el turismo.En el encuentro, el director de Hagiharan, Toshitsugu Hagihara, informó que la entidad desea invertir en la agricultura orgánica mediante el cultivo de sandía melchora en invernaderos de tecnología japonesa.An Giang posee buenas condiciones para el desarrollo de la agricultura orgánica, sin embargo, la calidad del recurso humano todavía no alcanza los estándares, por tanto, la compañía enviará especialistas a Vietnam para transferir tecnologías a campesinos locales, afirmó.Informó que en el futuro, la empresa construirá plantas de procesamiento en la provincia para exportar frutas vietnamitas al mercado japonés, así como a otros países mediante la cadena de supermercados nipones.Mientras tanto, Koichiro Abe, director de Raycean, manifestó su disposición de acompañar con Hagihara el desarrollo del turismo agrícola y la agricultura orgánica en An Giang, a fin de mejorar la competitividad de los productos agrícolas de la localidad en el mercado internacional.Según el programa, Hagihara construirá este año cuatro granjas de sandía melchora en An Giang y ayudará la capacitación de campesinos locales. –VNA