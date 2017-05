Atención a una paciente de hipertensión (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Las enfermedades no infecciosas cobran cada año la vida de 400 mil personas en Vietnam, frente a las 300 causadas por los males contagiosos, informó hoy el viceministro de Salud Nguyen Thanh Long.



Durante una conferencia sobre lucha y prevención de enfermedades no infecciosas en el Sur, Thanh Long admitió que esos males causan el 70 por ciento de los fallecidos, y de esos casos el 40 por ciento tiene menos de 70 años de edad.



La diabetes, enfermedades cardiovasculares, los distintos tipos de cáncer y trastornos mentales no sólo afectan negativamente a la longevidad, sino también a la calidad de vida, enfatizó.



Atribuyó la situación a la falta de conciencia pública en la prevención de las enfermedades, pues el 49 por ciento de los hombres son fumadores, el 77 por ciento de la población consume bebidas alcohólicas, mientras el consumo de sal de Vietnam duplica el nivel recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Lokky Wai, representante de la OMS en Vietnam, estimó que el país sufre cada año una pérdida de mil millones de dólares por las enfermedades asociadas con el tabaquismo en particular.



Vietnam debe controlar eficientemente los males no infecciosos en aras de reducir los gastos de tratamiento médico, aliviar la sobrecarga en los hospitales y disminuir la presión económica sobre la comunidad, y para cumplir esas metas, es necesario cambiar políticas, recomendó.



El Ministerio de Salud fijó como meta reducir, para 2025, la tasa de mortalidad por esas enfermedades a 20 por ciento, incluido bajar en 30 por ciento el número de fumadores, 10 por ciento el consumo excesivo de alcohol y 30 por ciento el consumo de sal de cada persona.



También está determinado a poner por debajo del 15 por ciento la tasa de obesidad, del 30 por ciento eel ritmo de crecimiento de los casos de hipertensión y del ocho por ciento el número de pacientes diabéticos.



La cartera adoptó las Leyes contra el tabaquismo y el alcoholismo y diseñó un plan para la implementación de la Estrategia nutritiva nacional, además de ofrecer en los establecimientos de salud de todos los niveles servicios de supervisión, asesoramiento, gestión y tratamiento de enfermedades no infecciosas. – VNA