Ruede de prensa del equipo vietnamita antes del partido con Argentina (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La selección vietnamita de fútbol sub- 20 está lista para su partido amistoso hoy aquí con su similar argentina, que ha ganado seis veces el título mundial en la categoría, expresó el capitán del once vietnamita, Nguyen Quang Hai.Reveló que él y sus compañeros se han entrenado duro con la esperanza de ofrecer la mejor actuación y un juego justo para los amantes de este deporte rey.El partido servirá de preparación para Vietnam con vistas a mejorar las habilidades de los jugadores, valoró el entrenador del equipo sub- 20 anfitrión, Hoang Anh Tuan.Señaló que es también una oportunidad para identificar las fortalezas del equipo, así como las debilidades con el fin de hacer los ajustes necesarios antes de la Copa Mundial Sub-20.Con anterioridad, el equipo vietnamita participó en un ciclo de entrenamiento en Alemania y jugó varios partidos amistosos.Mientras tanto, el entrenador argentino Claudio Ubeda anunció que los 21 jugadores seleccionados para jugar en la Copa Mundial asistirán al partido amistoso con Vietnam, el cual se llevará a cabo hoy a las 7 pm (hora local) en el estadio Thong Nhat, en Ciudad Ho Chi Minh.En la Copa Mundial 2017 de la FIFA, que se celebrará en Sudcorea del 20 de mayo al 11 de junio, Vietnam se encuentra en el Grupo E con Francia, Honduras y Nueva Zelanda, mientras que Argentina jugará en el Grupo A.-VNA