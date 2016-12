Especial maestro en isla vietnamita

Alumnos en la isla Hon Chuoi (Fuente: VNA)

Ca Mau, Vietnam (VNA) La isla Hon Chuoi en la provincia sureña de Ca Mau es casa de una comunidad de pobladores de la minoría Khmer, quienes se ganan la vida con la pesca todo el año.Cuando visitó la isla por primera vez, el teniente Tran Binh Phuc vio a niños iletrados, cuyos padres estaban tan ocupados que no podían educar a sus hijos, y ese hecho le preocupó.El oficial luego solicitó a su superior en la estación de guardia fronteriza número 704 a abrir una clase y desde entonces no acabó su iniciativa. Actualmente, tiene a 19 alumnos de clases comprendidas del primer al sexto grado. De ellos dos tiene discapacidades.El teniente, quien entiende a sus estudiantes como si fueran sus propios hijos, contó con orgullo sobre Dau Yen Nhi, una niña de ocho años de edad nacida con el síndrome Down: “Ella hablaba muy poco y solamente podía controlar básicamente su comportamiento cuando su madre la llevó a mi clase. Ahora es capaz de leer, escribir y comportarse con corteza.”Antes de buscar la enseñanza superior en la tierra firme, los jóvenes locales adquieren conocimientos de Phuc en un aula pequeña sin luz eléctrica. Haciendo un gesto hacia una librería de aluminio en la esquina del aula, el militar dijo que puede es nada especial en la tierra firme, pero aquí es extremadamente valiosa.Tenemos buena suerte al recibir bolígrafos, ropas y libros de varias localidades, dijo.Mantengo estas clases por el futuro de los niños, expresó.Hon Chuoi se ubica a 17 millas náuticas al Oeste de la provincia de Ca Mau. – VNA