Evidencias históricas sobre soberanía marítima de Vietnam expuestas en An Giang

Foto de ilustración (Fuente:VNA)

An Giang, Vietnam (VNA)- “Hoang Sa y Truong Sa de Vietnam: Las evidencias históricas” es el tema de una exposición inaugurada hoy en el pueblo de Oc Eo, distrito de Thoai Son, en la provincia survietnamita de An Giang.La exhibición presenta al público más de 200 documentos, objetos y mapas que muestran la indiscutible soberanía vietnamita sobre los archipiélagos de Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly), ubicados en el Mar del Este.Se destacan en el muestrario de dos días de duración documentos, escritos en idioma vietnamita y francés, emitidos por diferentes autoridades feudales vietnamitas y la administración francesa desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX.Se exhiben también atlas publicados en varios países europeos que reconocen la soberanía de la nación indochina sobre esos conjuntos de islas.El jefe de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité del Partido Comunista de Vietnam en An Giang, Le Hong Kham, subrayó la importancia de la actividad en las tareas de divulgación sobre la sagrada soberanía nacional en el mar y las islas, como contribución a educar el patriotismo y elevar la conciencia y responsabilidad de funcionarios, soldados y pobladores en la construcción y defensa de la Patria. –VNAVNA-CUL