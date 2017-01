Felicitan funcionarios camboyanos a provincia de Vietnam con motivo del Tet

Long An, Vietnam (VNA) - Delegaciones de las provincias camboyanas de Svay Rieng y Pray Veng visitaron esta provincia survietnamita, en el Delta del río Mekong, para extender sus felicitaciones en ocasión del Tet (Año Nuevo Lunar).

Delegaciones camboyanas y autoridades de Long An en el encuentro (Fuente: VNA)

El presidente del Comité Popular de Long An, Tran Van Can, dio la bienvenida a los huéspedes y afirmó las relaciones de solidaridad y amistad entre Vietnam y Camboya, nutridas por generaciones de líderes y pueblos de los dos países.Saludó la cooperación cada vez más amplia entre Long An y las dos localidades camboyanas, especialmente en comercio, servicios, salud y educación.Cada año, la provincia vietnamita envía grupos de trabajo a la nación vecina para ofrecer chequeos médicos y distribuir medicamento gratuito a personas con limitados recursos económicos.Mientras, autoridades de Svay Rieng and Pray Veng han creando condiciones favorables para la búsqueda y repatriación de los restos de soldados voluntarios vietnamitas caídos en Camboya.Las tres partes también coordinan estrechamente en la demarcación de fronteras y la instalación de postes limítrofes, así como en la garantía de la seguridad y el orden en las áreas fronterizas. – VNA