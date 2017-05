Una esquino del casco antiguo de Hoi An, Quang Nam (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- El VI Festival de Patrimonios Quang Nam 2017 con el tema “Recorrido por los patrimonios” se centrará en promover el desarrollo del turismo, en particular el marítimo, como un sector económico pionero de esa localidad centrovietnamita, anunció hoy el Comité Organizador.



Durante una rueda de prensa en Hanoi, se dio a conocer que el festejo tendrá lugar del 7 al 14 de julio en la ciudad de Tam Ky, la antigua villa de Hoi An y en algunos otros distritos en la localidad.



Los detalles sobre el evento pueden encontrarse en la página web http://disanquangnam.vn, o en la versión en idioma inglés quangnamheritagefestival.com. También en Facebook y Twitter están disponibles todas las informaciones sobre el Festival.



La sexta edición se celebrará principalmente en el casco antiguo de Hoi An, patrimonio cultural de la humanidad.



La fiesta de luces en ocasión del Tet (Año Nuevo Lunar) 2017 dará inicio a una serie de actividades, entre ellas un concurso de coros procedentes de numerosos países, festivales internacionales de papalote, de gastronomía y de seda, intercambio cultural entre urbes patrimoniales, exposición del legado cultural marítimo de Vietnam, campeonato de windsurfing y la fiesta de ginseng Ngoc Linh.



Ubicado en la cuenca del río Thu Bon en Quang Nam, el casco antiguo de Hoi An fue un puerto comercial importante en los siglos XVII y XVIII, por donde pasaban barcos de Japón y China. La urbe es famosa por sus construcciones antiguas que reflejan una mixtura de la arquitectura francesa y la china, y conserva un legado inmaterial diverso de costumbres, prácticas religiosas, artes folclóricas y fiestas tradicionales. El casco antiguo Hoi An es considerado un museo vivo de la arquitectura y del estilo de vida urbana.



Otro patrimonio cultural de Quang Nam es el santuario de My Son, un conjunto de templos de la antigua comunidad Cham construidos entre el siglo IV y el XIV. La obra, dedicada al culto del dios Shiva, se localiza en un valle de dos kilómetros, rodeado por dos montañas. El santuario My Son es considerado uno de los centros de culto más importante del hinduismo en el Sudeste Asiático y es el único de su tipo en Vietnam. – VNA