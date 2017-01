Fomentan cooperación entre localidades de Vietnam y Laos en ocasión del Tet

Nghe An, Vietnam (VNA) – Delegaciones de las localidades laosianas de Bolykhamsay y Houaphanh, que poseen frontera común con la provincia vietnamita de Nghe An, realizaron visitas de felicitación aquí en ocasión del Año Nuevo Lunar (Tet).



Dirigentes de las delegaciones desearon un año nuevo próspero y feliz a los pobladores locales y una relación más estrecha entre Vietnam y Laos y entre las provincias fronterizas, en particular.



Por su parte, los anfitriones se comprometieron a desplegar más actividades para fortalecer la amistad entre ambos países.



La provincia central de Nghe An comparte una frontera de 419 kilómetros con las tres localidades laosianas de Xiangkhoang, Bolykhamsay y Houaphanh. En 2016, las exportaciones de Nghe An a Laos alcanzaron un valor de seis millones 500 mil dólares. –VNA



VNA-SOC