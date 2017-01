Fotógrafo francés Réhahn guarda del legado cultural de etnias vietnamitas

Forever young - Réhahn Corquevielle

Quang Nam, Vietnam (VNA) – El fotógrafo francés Réhahn Corquevielle abrió el museo “Legado precioso” sobre nacionalidades vietnamitas, localizado en el casco antiguo de Hoi An, en la provincia central de Quang Nam.El sitio guarda los recuerdos del recorrido realizado por el artista por todo Vietnam durante cinco años, donde se presentan vestidos tradicionales, fotos e historias en idiomas vietnamita, inglés y francés.Diez años en Vietnam, cinco años de elegir a Hoi An como su segunda casa y alrededor de 60 mil fotos sobre el país indochino, esas cifras no son suficientes para entender el amor que expresa Réhahn a esta tierra tropical.Al viajar Vietnam por primera vez en 2007, el fotógrafo quedó hechizado inmediatamente por Hoi An, por lo cual vendió sus bienes en Francia y se mudó, junto con su familia, a esa pequeña ciudad antigua ubicada al lado del río Thu Bon.Hoi An me regala exactamente lo que necesita un artista, una vida tranquila y una naturaleza diversificada, expresó una vez a la revista vietnamita Travellive.Posteriormente, comenzó sus viajes por todo Vietnam para captar imágenes de las tradiciones de esta tierra. En 2013, visitó en moto 40 aldeas de minorías étnicas en 15 días, sacó más de cinco mil 600 instantáneas y fue acogido por la gente sincera y hospitalaria.Hasta el momento, viajó a 35 ciudades y 100 aldeas y tomó fotos de alrededor de 40 grupos étnicos.Con el proyecto “Legado precioso”, Réhahn pretende conservar los valores culturales multicolores y peculiares de las etnias vietnamitas, mediante retratos, las características de la manera de vestirse y comunicarse, estilos de vida y ritos tradicionales. – VNA