Gobierno vietnamita avala apuestas en carreras de perros y caballos

El hipódromo Dai Nam, en Binh Duong (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El gobierno promulgó un decreto que permite a ciudadanos vietnamitas apostar en partidos internacionales de fútbol y carreras de perros y de caballos en el país.



El documento fue publicado después de la promulgación el mes anterior por el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, de un decreto que deja sin vigor la prohibición de la apuesta en los casinos en Vietnam.



La nueva regulación abrirá paso a inversiones nacionales y extranjeras en torneos de carrera y otras actividades de apuesta.



En virtud de ese decreto promulgado la semana pasada, cada ciudadano tiene permitido apostar, con una empresa autorizada, un máximo de un millón de dong (44 dólares) y un mínimo de 10 mil dong (44 centavos) en cada producto al día.



En el caso de los partidos de fútbol, la regulación es aplicable en los permitidos por supervisores de la FIFA. El Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo publicará la lista de los eventos elegibles para la apuesta.



Para participar en esas actividades, los ciudadanos deben tener más de 21 años de edad, y el dong (moneda local) debe ser utilizado para adquirir los boletos de apuesta y pagar los premios, según el decreto.



El capital mínimo de inversión en esos negocios en las carreras de caballos y partidos de fútbol es de 44 millones de dólares (mil millones de dong), y de 13 millones de dólares (300 mil millones de dong) en el caso de las competiciones de perros.



La legalización de esas actividades fue deliberada en Vietnam durante años. En 2010, el Ministerio de Finanzas inició la redacción de un borrador, estudiando experiencias de otros países para prevenir efectos negativos en el orden social y la seguridad.



La apuesta es un negocio condicional en Vietnam, es decir, no es estimulado y está sometido al estricto control del Estado.



El decreto obliga a los apostadores a hacer negocios con las agencias autorizadas, las cuales no deben localizarse dentro de 500 metros a una escuela o un parque infantil.



Las violaciones serán sancionadas severamente, y la apuesta debe realizarse de manera transparente y subjetiva y protege los derechos e intereses legítimos de las partes.



Una multa de 220 a 440 dólares se impondrá a las agencias de apuesta que ofrezcan información insuficiente o incorrecta a sus clientes, mientras la sanción aplicable para las violaciones de lavado de dinero es de mil 200 a cuatro mil 400 dólares, incluso el retiro del permiso de tres a seis meses.



Las instituciones que promocionen esas actividades recibirán multas de ocho mil a ocho mil 800 dólares, y sus negocios serán suspendidos de seis a 12 meses.



El nuevo decreto propone atraer más inversiones directas extranjeras en Vietnam. Por ejemplo, la corporación Hanoi Tourist planea construir un hipódromo en el distrito suburbano de Soc Son de la capital, con una supeficie de 180 hectáreas y a un costo de 500 millones de dólares.



Mientras, el grupo sudcoreano G.O Max tiene un similar plan en la provincia norteña de Vinh Phuc, y otras compañías, con proyectos en las provincias sureñas de Phu Yen y Binh Duong y la ciudad central de Da Nang. – VNA