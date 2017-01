Granja de verduras limpias Hoa Vien

Hanoi (VNA)- Situada al pie de la montaña Ba (comunidad de Yen Binh, distrito de Thach That, Hanoi), la granja Hoa Vien se ha convertido en una confiable dirección de verduras limpias para la ciudad capital con la marca “Rau sach dai ngan”.A fin de suministrar alimentos frescos y limpios a los consumidores, Truong Kim Hoa, dueña de la granja Hoa Vien, ha convertido las colinas áridas y laderas llenas de hierbas en exuberantes huertos orgánicos.Aprovechando las vastas áreas y la fuente de agua natural de alta pureza de la montaña Ba (perteneciente al Parque Nacional de Ba Vi), ha invertido audazmente en cinco hectáreas para sembrar vegetales orgánicos.Ante la necesidad de consumir verduras limpias, con el apoyo del Servicio local de Agricultura y Desarrollo Rural, el Comité Popular de Hanoi y el distrito de Thach That, actualmente el huerto de Hoa Vien se amplía a 10 hectáreas.Con el propósito no solamente de suministrar productos beneficiosos para la salud de los consumidores, sino también de proteger el medio ambiente y la salud de los agricultores, Hoa Vien aplica estrictamente las normas de producción en todos los procesos desde la selección de plántulas hasta la cosecha. El desyerbe y la preparación de sueldos se realizan manualmente. Los empleados de la granja no utilizan pesticidas químicos, sino que capturan a los insectos para eliminar y erradicar las plagas.Especialmente, durante el ciclo completo de vida de las verduras, se utiliza el cien por ciento de fertilizante orgánico, heces de lombrices de tierra y fertilizante fermentado de la soja. Uno de los éxitos de la granja es la ayuda a los agricultores a cambiar los antiguos hábitos de uso de fertilizantes y herbicidas químicos.Gracias a la inversión en 10 invernaderos, un sistema automático de riego y el perfecto proceso de producción, la granja ha logrado cubrir muchas aéreas de colinas áridas con verduras orgánicas que cada día se ganan más la confianza de los consumidores de capital.Según Kim Hoa, su granja puede suministrar al mercado de siete a 10 quintales de verduras limpias al día, vendiéndolas en la sala de venta en Nghia Tan (distrito de Cau Giay) y en las sucursales de EcoFoods, Sevel Food, CleverFood, Topgreen y otras.Por otra parte, especialistas de Japón, Israel y Dinamarca han visitado los modelos de siembra de vegetales orgánicos de la granja de Hoa Vien y propuesto métodos de cooperación.Respecto al desarrollo futuro, Kim Hoa señaló que cada día hay más demanda de verduras limpias; para que 'Rau sach dai ngan' en particular y las verduras orgánicas, en general, puedan avanzar y tener un desarrollo sostenible, se necesitan políticas adecuadas, transferencia de tecnología, gestión y supervisión de las mercancías en circulación.“Estamos esforzándonos cada día para mantener y mejorar la calidad de todos los productos de 'Rau sach dai ngan' convirtiéndolos en un compañero fiable de las amas de casa", expresó.-VNA