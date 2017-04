Grupo electrónico japonés busca oportunidad de inversión en urbe vietnamita

Escena de la recepción (Fuente: VNA)

Can Tho, Vietnam, (VNA) La urbe sudvietnamita de Can Tho se comprometió con las empresas extranjeras, en general, y el grupo electrónico japonés Transcosmos, en particular, a coordinar activamente en la promoción y los procedimientos administrativos.Así lo confirmó la víspera Truong Quang Hoai Nam, vicepresidente del Comité Popular de Can Tho, en una recepción a Komura Yohei, director general de Transcosmos, en aras de ampliar las relaciones bilaterales.En la ocasión, Yohei informó que su entidad está buscando oportunidades para ofrecer en la localidad servicios de atención al cliente y de tecnología informática, en los cuales ha obtenido varios logros en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh.En la primera fase, Transcosmos enviará a técnicos japoneses de primera fila a Can Tho, con el fin de trabajar y brindar cursos de entrenamiento para los recursos humanos de la localidad.Gracias a sus experiencias y potencialidades técnicas y una gran fuente de trabajadores de alta calidad, la parte nipona confía en convertirse en una importante contraparte de Can Tho en el comercio electrónico.Fundada en 1966, Transcosmos es hoy día una de las mayores empresas japonesas que brinda servicios de comercio electrónico. La entidad posee oficinas en 34 países y ha cooperado con numerosas grandes firmas internacionales.En Vietnam, Transcosmos cuenta actualmente con dos oficinas en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh. –VNA