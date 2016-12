Grupo estadounidense aspira invertir en proyecto de resort en Ciudad Ho Chi Minh

Las Vegas Sand desea invertir en un complejo de resort en esta urbe survietnamita (Fuente: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) El grupo de Estados Unidos Las Vegas Sand desea invertir en un complejo de resort en esta urbe survietnamita, destacó su director ejecutivo de desarrollo global, George Tanasijevich.Durante una reunión con dirigentes de Ciudad Ho Chi Minh, el funcionario recalcó que se trata de la construcción de hoteles, teatros, cines, espacio para exhibiciones y ferias, conferencias y otros servicios de entretenimiento.El proyecto tiene como objetivo atraer empresarios y turistas de alta clase para participar en conferencias y seminarios o tener una vacación, remarcó.Fundada en 1988, Las Vegas Sands es una compañía de casinos y complejos turísticos con sede en el suburbio Paradise de la ciudad de Las Vegas. Es la operadora y dueña de conocidos casinos y resorts tales como The Venetian, The Palazzo y Sands Expos en Las Vegas, The Venetian Maco, Sands y Four Seasons en Macau. -VNAVNA-ECO