Hanoi, 25 jul (VNA)- El órgano inspector de esta capital emitió la conclusión de su inspección integral sobre la gestión, el uso y las medidas aplicadas con respecto al segmento de tierra del aeropuerto Mieu Mon dentro del terreno administrativo de la comuna de Dong Tam en el distrito de My Duc.





El presidente del Comité Popular de Hanoi, Nguyen Duc Chung, y pobladores de Dong Tam el 14 de julio (Fuente: VNA)

Según la conclusión, todo el suelo del aeródromo Mieu Mon es terreno dedicado a fines de defensa y comprende una superficie total de 236,7 hectáreas, 28,7 hectáreas más en comparación con la cifra registrada en la decisión número 113-QD TTg firmada por el Primer Ministro el 14 de abril de 1980.El terreno adicional forma parte de las 31,9 hectáreas que no se pueden dedicar a la producción agrícola y también del suelo planificado para el segundo período de la construcción del aeródromo Mieu Mon luego de ser transferido por la granja estatal Luong My a la Jefatura de Ingeniería militar.El texto añade que toda la superficie del aeropuerto Mieu Mon que se ubica dentro del terreno administrativo de Dong Tam está bajo la gestión y el uso de las unidades de defensa.Sin embargo, las unidades de defensa y también el Comité Popular de Dong Tam demostraron la falta de cautela en la gestión y el uso de ese suelo al rubricar acuerdos que permiten la labranza en esa tierra.Pese a la suspensión de tales tratados en 2012, las familias favorecidas por esos acuerdos invalidados siguen utilizando hasta la actualidad el terreno para la producción agrícola.Las unidades militares no han adoptado ninguna medida para trasladar a los hogares beneficiados del usufructo de esos suelos antes de 1980 y dejaron que tales familias invadieran, obsequiaran, cedieran y levantaran construcciones ilegales sobre el terreno.Es decir, las unidades de defensa actuaron sin cautela, afirma la conclusión de la inspección.Con respecto a las peticiones en torno a la superficie agrícola de 59 hectáreas, la conclusión señala la falta de coherencia en la reclamación presentada por el anciano Le Dinh Kinh y algunos residentes locales: hay demandas que eran de 49 hectáreas, mientras que otras refieren 59 hectáreas.La Inspección de Hanoi afirmó que la parte del aeropuerto Mieu Mon que pertenece al terreno administrativo de Dong Tam solo comprende algo más de 64 hectáreas, no 106 o 96 como denunciaron algunos lugareños.Asevera el resumen que no existe las demarcaciones agrícolas de 59 o 49 hectáreas del territorio de Dong Senh como declararon Le Dinh Kinh y algunos otros ciudadanos y que toda la superficie del aeropuerto Mieu Mon que se encuentra dentro del terreno administrativo de Dong Tam son suelos con fines de defensa.Por otro lado, la conclusión se centra también en aclarar los problemas vinculados con la liberación del terreno con fines de defensa que algunas familias están aprovechando.El documento subraya que la exigencia del Comité Popular de Hanoi a las autoridades del distrito de My Duc de reubicar a esos hogares, acorde con las decisiones de propuestas de las unidades involucradas, es correspondiente a su competencia.El anuncio por parte del gobierno distrital sobre la retiración del terreno y la fundación de un consejo de indemnización y apoyo al reasentamiento está conforme también con su incumbencia.La conclusión notifica que solo cinco de los 14 hogares que están aprovechando terrenos con fines de defensa poseen certificados de usufructo otorgados por el Comité Popular de la comuna de Dong Tam antes de 1980.Además, la reciente pesquisa demuestra que la superficie utilizada por cada familia aumenta en gran medida en comparación con la autorizada anteriormente, incluso en hasta 16 mil metros cuadrados.Resulta una acción inconveniente la propuesta presentada por las unidades implicadas al Comité Popular distrital de establecer un plan de resarcimiento a 13 de los 14 familias mencionadas con alrededor de 360 a 900 metros cuadrados, señala.Hasta el momento de la inspección, el Comité Popular distrital de My Duc y los órganos involucrados acordaron retirar el proyecto del plan de compensación, apoyo y reubicación de 14 hogares establecido anteriormente, señala el texto.- VNAVNA- SOC