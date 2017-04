Hanoi realizará inspección rigurosa sobre el uso de terreno en My Duc

Nguyen Duc Chung (segundo, de derecha a izquierda) en encuentro con autoridades de My Duc y reporteros (Fuente: VNA)

Hanoi, (VNA) – El gobierno de Hanoi realizará una inspección rigurosa e integral sobre la gestión y el uso de los recursos terrestres en la comuna de Dong Tam, distrito de My Duc, afirmó el presidente del Comité Popular municipal, Nguyen Duc Chung.La decisión fue adoptada la víspera por el dirigente, quien invitó el mismo día a representantes de la localidad a un diálogo para escuchar sus aspiraciones, con el fin de resolver apropiadamente la situación complicada en Dong Tam, afectada por las violaciones en la gestión de terreno.Sin embargo, debido a causas objetivas, el encuentro no tuvo lugar como estaba previsto, y Duc Chung aseguró que hablará con los residentes hoy o mañana.En un evento al cual asistieron representantes de la Comisión de Aspiraciones del Pueblo del Parlamento, la Inspección Gubernamental, el Ministerio de Seguridad Pública y el gobierno de My Duc, así como un gran número de reporteros, Duc Chung declaró que una rigurosa inspección revisará todos los problemas, incluso los resueltos en el pasado, y sus resultados serán la base para la sanción estricta a todos los casos violatorios.Propuso que los residentes recuperen inmediatamente el orden y seguridad en Dong Tam y llamó a los aldeanos de Hoanh a darse cuenta de que sus acciones infringen la ley y a liberar a las personas detenidas ilegalmente.Hanoi no dejará a los criminales alterar el orden público en el futuro, afirmó y llamó a las familias a prevenir que los miembros con antecedentes penales o adictos a drogas inciten a la inestabilidad.También reconoció que no hubo mal comportamiento a los 38 funcionarios y policías detenidos ilegalmente, de los cuales 15 fueron liberados.Pham Hong Sy, vicepresidente del Comité Popular de Dong Tam, aseguró que los habitantes aspiran a que el gobierno de Hanoi investigue de manera drástica y transparente las disputas de terreno.Nguyen An Huy, quien encabeza el equipo de seis inspectores, dijo que la investigación se realizará en 45 días, a partir de ayer.Los resultados serán divulgados a los ciudadanos y la prensa, ratificó.En 1980, el Primer Ministro responsabilizó al Ministerio de Defensa construir el aeropuerto Mieu Mon en las comunas de My Luong, Tran Phu y Dong Lac (distrito de Chuong My) y Dong Tam (My Duc), de la provincia de Ha Tay (anexada a Hanoi).Hasta octubre de 2014, la cartera entregó esta parte de terreno a la Fuerza Aérea y Antiaérea para establecer un puesto de control del Regimiento 28.Luego, recuperó 50,03 hectáreas para entregar al Grupo militar de Telecomunicaciones Viettel, incluidas 46 hectáreas de la comuna de Dong Tam, con el fin de realizar una obra de defensa según la decisión número 551/QD-TM aprobada el 27 de marzo de 2015.Con anterioridad, debido a la negligencia del gobierno local, varios agricultores de la aldea de Hoanh en la comuna de Dong Tam usurparon el terreno de cultivo y construyeron obras en esa parte de tierra.Por lo tanto, cuando el Ministerio de Defensa dispuso la recuperación de la tierra, algunos de ellos se opusieron y enviaron denuncias a los organismos competentes.Al respecto, las autoridades del distrito de My Duc y Hanoi efectuaron varios diálogos para explicarles al respecto, pero esas personas no aceptaron las razones expuestas y organizaron diversas actividades causando desorden en la localidad.Ante esta situación, el 30 de marzo de 2017, la policía de Hanoi procesó el caso como “alteración del orden público” según el artículo número 245 del Código Penal de 1999.Posteriormente, el 15 de abril, fueron arrestadas cuatro personas por alterar la seguridad pública.Después de la detención, una multitud de pobladores de Dong Tam se congregaron y bloquearon la salida de la comuna a vehículos de la policía, los destruyeron y detuvieron ilegalmente a 38 funcionarios y policías locales.Dirigentes de Hanoi dialogaron con los pobladores para explicar que sus acciones son ilegales y exigieron la liberación de esos funcionarios.Hasta la mañana del 18 de abril, la policía liberó a cuatro detenidos. Mientras, 15 funcionarios fueron liberados y otros tres consiguieron liberarse por sí mismo. – VNA