El casco antiguo de Hoi An (Fuente: VNA)

Quang Nam, Vietnam (VNA) El Comité Popular de la urbe centrovietnamita de Hoi An celebró un acto de recibimiento al turista extranjero número 10 millones que llegó a este casco antiguo en 2017.La afortunada viajera es Nuntira Mekaroon, de nacionalidad tailandesa, quien fue acogida por dirigentes locales del sector turístico, con flores y recuerdos.Nguyen Phuong Dong, jefe de la Oficina de Guías de Viaje de la ciudad, valoró que este evento marca un aumento de la cantidad de los excursionistas foráneos a Hoi An, lugar reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO.Anunció que en el futuro, esta ciudad vietnamita dedicará el 85 por ciento de los ingresos logrados por los servicios turísticos para servir a las labores de restauración de las reliquias históricas en el casco antiguo.Hoi An es un destino favorito de los viajeros que llegan a la provincia central de Quang Nam.En lo que va de año, este territorio ha recibido a unos 700 mil visitantes, de ellos 400 mil internacionales, un aumento del 33 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado.Recientemente, en una encuesta realizada por el sitio web de viajes más prestigiosa del mundo, TripAdvisor, Hoi An se incluyó en el top de los 25 mejores destinos turísticos del mundo. – VNA