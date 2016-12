Homestay, modelo que atrae turistas extranjeros a Mai Chau

Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Hoa Binh, Vietnam (VNA) Con paisajes hermosos y una cultura distinguida, el distrito Mai Chau, de la provincia montañosa de Hoa Binh, es considerado un destino turístico atractivo del Norte de Vietnam. Al llegar al lugar, los turistas pueden elegir el modelo homestay para disfrutar sus vacaciones.En su primera visita a Mai Chau, esta pareja francesa eligió el modelo “homestay” en la comuna de Mai Hich, distrito de Mai Chau. Aquí, no sólo comen y duermen en la casa de una familia Thai, una de las etnias minoritarias de Vietnam, sino que tienen también oportunidad de experimentar la vida cotidiana de los lugareños. Para ellos, es una experiencia muy interesante.“Me encanta este modelo de turismo, los pobladores locales son muy amables y cercanos. He pasado tres días aquí dentro de mi viaje de 20 días en Vietnam y me siento realmente impresionado”, destacó Ralph Kernisant, un turista francés.Según Pascale Kernisant, una turista francesa, Vietnam es el primer país asiático que visitó tras viajar a África y América y le gusta mucho el ambiente hospitalario aquí.Hasta la fecha, cuatro familias de la etnia Thai han participado en el programa Homestay, un modelo de turismo comunitario, que ha demostrado su eficiencia en los últimos años.Dao Mai Hoa, directora del Centro de Investigación de Salud y Desarrollo Comunitario, enfatizó que Mai Chau posee grandes potencialidades para desarrollar el turismo comunitario gracias a las características de su naturaleza y de la población local.Recientemente, el Comité Popular de la provincia de Hoa Binh publicó el plan de desarrollo del distrito Mai Chau hasta 2030, con el objetivo de convertirlo en un destino turístico nacional en 2020.El desarrollo turístico en Mai Chau va acompañando con la conservación de la cultura tradicional de los grupos étnicos locales, junto con la protección de los recursos naturales, recalcó Nguyen Van Chuong, vicepresidente del Comité Popular municipal.Se espera que con los esfuerzos de las autoridades y pobladores locales en la preservación de la cultura y la naturaleza, acompañada con la promoción del turismo, pronto Mai Chau se convierta en un punto brillante del turismo nacional.-VNAVNA-TURISMO