Inauguran Monumento de Amistad Vietnam-Camboya en Kompong Thom

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Phnom Penh, 04 ene (VNA)- El Monumento de Amistad Vietnam-Camboya y el parque Domrey Chonkla fueron inaugurados hoy en la provincia camboyana de Kompong Thom.Al intervenir en el acto, el gobernador local, Uk Som On, expresó que los pobladores camboyanos guardan siempre en su corazón la gratitud por las contribuciones de mártires, tanto de Vietnam como de Camboya, en los movimientos de liberación nacional.En los últimos años, las relaciones entre ambos países se han desarrollado incesantemente, bajo el lema de “Buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral, sostenible y duradera”, observó Nhem Valy, subsecretario de Estado del Ministerio de Culto y Religión de Camboya.Asimismo, destacó que la inauguración del monumento de amistad y el parque en esta provincia camboyana es un ejemplo de las buenas relaciones entre el Frente de Solidaridad y Desarrollo Nacional y el Ministerio de Defensa de Vietnam, en el contexto del 50 aniversario del establecimiento de los nexos diplomáticos binacionales.Por su parte, Do Can, subdirector del Departamento Político General del Ejército Popular de Vietnam, subrayó que las obras contribuyeron a mostrar la solidaridad entre los dos pueblos.El Monumento de Amistad Vietnam-Camboya, construido en 1980 en la ciudad camboyana de Kompong Thom, fue restaurado en 2016 y quedó inaugurado en ocasión del 38 aniversario de la victoria contra el régimen genocida de Pol Pot. –VNAVNA- POL