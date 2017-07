Incrementan casos de dengue en región vietnamita del Delta del Río Mekong

Foto de ilustración (Fuente:VNA)

Can Tho, Vietnam (VNA) - El número de casos infectados por dengue en la primera mitad de este mes en la región deltaica de Mekong aumentó 125 por ciento en comparación con la misma etapa del año pasado, según fuentes oficiales.En los primeros 10 días de julio, se reportaron 120 casos de dengue en la provincia de An Giang, mientras el número de los pacientes de esa enfermedad en Soc Trang y Dong Thap fue 110 y 100, respectivamente.Desde el comienzo del año, el Hospital Infantil en la ciudad de Can Tho ha recibido a mil 290 pacientes con dengue de las 12 provincias en la región, un aumento de 23,68 por ciento.La temporada de lluvias en la región (de mayo a octubre) ofrece condiciones favorables para el crecimiento de mosquitos y la transmisión de ese mal.El sector de salud sugirió adoptar acciones como propagar sobre medidas preventivas a la comunidad, supervisar y detectar los casos infectados o sospechosos y realizar campañas sanitarias en los hogares. VNAVNA-SALUD