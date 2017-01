Indonesia suspende cooperación militar con Australia

Yakarta, 04 ene (VNA) – Indonesia suspendió con carácter inmediato la cooperación militar con Australia por la supuesta causa de ofensivos materiales de entrenamiento expuestos en una base militar de las Fuerzas Especiales del país oceánico, informó hoy la agencia ABC.

Foto de ilustración (Fuente: AFP)

La fuente señaló que tal información fue anunciada por el portavoz del ejército indonesio, mayor general Wuryanto, quien no reveló más detalles.De acuerdo con ABC, Wuryanto dijo que la suspensión se relacionó con los problemas técnicos y “altibajos” en las actividades de cooperación entre las dos fuerzas militares nacionales.Por otro lado, el diario indonesio Kompas reportó que las Fuerzas Especiales de Indonesia, conocida como Kopassus, participaron en un entrenamiento conjunto con el Servicio Aéreo Especial de Australia en una base militar en Perth, ubicado en el suroeste del país oceánico.Precisó que un especialista de Kopassus se sintió humillado por los materiales exhibidos en la mencionada base australiana.Hasta el momento, no se ha aclarado la duración de dicha medida tomada por Indonesia, así como su afectación a los futuros entrenamientos entre los dos países, mientras que la parte australiana no ha ratificado tal información. – VNAVNA-INTER