K´Ho Café apreciado por clientes nacionales y extranjeros

Turista degusta el café K'Ho(Fuente: VNA)

Lam Dong, Vietnam (VNA)- A través de los años, el "K'Ho Café" se ha convertido en una marca prestigiosa de café de la meseta de Langbiang en la provincia de Lam Dong.El "K'Ho Café" fue creado por Joshua, norteamericano, y su esposa Co Lieng Rolan, del grupo étnico K´ho. Es también un modelo ejemplar de fabricación de café limpio en las tierras altas centrales.La marca "K'Ho Café" comenzó a partir de una historia de amor entre el estadounidense Joshua y Co Lieng Rolan, una hermosa chica K'ho de la aldea de Bonneur, distrito de Lac Duong, provincia de Lam Dong. Joshua dejó su país en 2008 para trabajar en una empresa en Camboya, dedicada a la organización de viajes para turistas extranjeros. Luego Joshua vino a Vietnam y se enamoró de Co Lieng Rolan, una artista del grupo de gongs del sitio turístico DoiMong Mo.Después de casarse, decidieron hacer negocios en el terruño de Rolan, a los pies de la legendaria montaña de Langbiang. Cuando conversó con un turista extranjero sobre café, la idea de cultivar un tipo de café puro surgió en la mente de Rolan y la pareja decidió crear un nuevo tipo, aplicando el método de la agricultura ecológica.Gracias al conocimiento de Joshua, quien estudiaba agricultura, y el apoyo de Rolan, quien conoce muy bien los métodos de cultivo de café en su tierra natal, implementaron rápidamente su plan para crear la marca "K'Ho Café". Rolan expresó que quería crear un producto singular del pueblo K'ho y afirmar la marca en la región. No solo vender café crudo, también quieren ofrecer café procesado en la aldea.Para garantizar la calidad del producto, la pareja debe seleccionar los mejores granos maduros de café que luego se pelan, lavan y secan durante siete días en estantes. Luego, los granos secos son descascarados, pulidos, clasificados, tostados y envasados. Todas las etapas se realizan manualmente.Después de varios experimentos, en 2012 elaboraron con éxito el primer lote de 10 kilogramos de "K'Ho Café", que fue vendido en un corto tiempo. El "K'Ho Café" se convirtió en una marca favorita de los clientes en el mercado de agricultores orgánicos de Ciudad Ho Chi Minh y llamó la atención de la compañía Real Specialty CoffeeRoaster.La entidad envió su representante a estudiar los procesos de fabricación en el taller de la pareja y ordenó 20 toneladas al año. Sin embargo, Joshua y Rolan tuvieron que rechazar este pedido debido a que su taller no podía proporcionar una gran cantidad y además querían dedicar más tiempo a la investigación para mejorar la calidad del producto.Después invirtieron unos130 millones de dongs para comprar una tostadora moderna de café. Con esta máquina, el tiempo de tueste se acorta a 20 minutos con cuatro kilogramos de granos y la calidad del producto ha mejorado mucho, por lo que el precio ha subido de 280 mil -350 mil a 500 mil dongs/kg.Para ampliar la escala de producción, la pareja coordina con los hogares que cultivan café arábigo en la zona, con una superficie de 50 hectáreas.En la temporada de cosecha, los granos son vendidos a un precio más alto en el mercado, por lo que los agricultores cumplen estrictamente las normas de siembra y procesamiento del café.El "K'Ho Café" es ahora un producto famoso para muchos visitantes nacionales y extranjeros. Joshua señaló que su café es distribuido por siete tiendas en todo el país, incluyendo dos en Da Lat y otras en NhaTrang y Ciudad Ho Chi Minh. El "K'Ho Café" también es muy apreciado y buscado por clientes de Estados Unidos y Europa.-VNAVNA- CUL