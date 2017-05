Quang Nam, Vietnam, 08 may (VNA)- Un total de 26 empresas en Vietnam se han registrado para invertir 221 millones de dólares en la plantación y la producción de ginseng Ngoc Linh en el distrito Nam Tra My de la provincia central de Quang Nam.

Ginseng Ngoc Linh (Fuente: Internet)

El presidente del distrito, Ho Quang Buu, informó que seis empresas se han unido a una encuesta sobre el crecimiento del Panax vietnamensis (ginseng vietnamita), mientras que otras 20 invertirán en productos farmacéuticos, aceites esenciales y cosméticos, así como bebidas tónicas y cápsulas de ginseng.Hasta el momento, el distrito ha desarrollado 27 granjas en tres comunas, con más de 800 mil plantas de ginseng y hierbas para los agricultores locales.Nam Tra My y otros dos distritos en la provincia de Kon Tum - Tu Mo Rong y Dak Glei - son áreas designadas para el desarrollo masivo del ginseng en las granjas montañosas a una altura de mil 400 a dos mil 600 metros sobre el nivel del mar, según Quang Buu.A principios de este año, el distrito introdujo su primer centro de ginseng Ngoc Linh y hierbas medicinales como una fuente importante de semillas y plántulas.En 2016, el Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Ciencia y Tecnología reconoció la Indicación Geográfica (GI) de Ngoc Linh para productos de raíz de ginseng en las provincias de Quang Nam y Kon Tum.Asimismo, la marca de Ngoc Linh es protegida en todo el territorio e indica el origen de ese producto, con características exclusivas de la calidad del terreno, así como de los procesos de producción.El certificado también abre la oportunidad para la exportación del rubro, promoviendo la marca de ginseng Ngoc Linh como producto estratégico de Vietnam.El distrito también firmó un Memorando de Entendimiento (MoU) sobre el turismo, el cultivo, la conservación y el desarrollo del ginseng Ngoc Linh con el territorio de Hamyang en Sudcorea hace dos años.De acuerdo con lo programado, Nam Tra My acogerá el primer festival del ginseng Ngoc Linh – como parte de los eventos culturales del sexto Festival del Patrimonio de Quang Nam - del 13 al 16 de junio.El ginseng fue hallado por primera vez en la montaña Ngoc Linh en la frontera entre las provincias de Kon Tum (en la Altiplanicie Occidental) y Quang Nam (Centro) a finales de 1960.La presencia de la planta, con nombre científico Panax vietnamensis Ha et Grushv, en Vietnam es un caso especial, pues el ginseng suele crecer en las áreas de clima templado en el hemisferio Norte.El producto puede mejorar la salud, prevenir enfermedades y el estrés y ralentizar el envejecimiento. – VNAVNA- SAL