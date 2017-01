Líder partidista de Vietnam rinde tributo a sus predecesores

Nguyen Phu Trong visita a Do Muoi (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, rindió tributo póstumo a su predecesor Le Duan en ocasión del Año Nuevo Lunar 2017 y del aniversario 87 de la fundación de la organización política (3 de febrero de 1930).Con el mismo motivo, felicitó al exsecretario general Do Muoi por el centenario de su natalicio (2 de febrero de 1917) y visitó numerosos exdirigentes del Partido y del Estado.Al colocar inciensos ante el altar de Le Duan en su domicilio, Phu Trong hizo un repaso de la vida y la obra de ese líder eminente de la Revolución Vietnamita, un discípulo excelente del Presidente Ho Chi Minh, un combatiente con grandes contribuciones a la causa revolucionaria del pueblo, bajo el liderazgo del PCV.Se comprometió a acompañar a todos los militantes, el pueblo y el ejército en el cumplimiento exitoso de las metas trazadas para 2017, así como de la Resolución del XII Congreso Nacional del Partido.Al visitar a Do Muoi, el líder partidista elogió las contribuciones de su predecesor a la causa revolucionaria del pueblo, particularmente en la etapa de renovación nacional, y le propuso que continúe ofreciendo recomendaciones en beneficio del fortalecimiento de las filas partidistas y de la construcción del país.A lo largo de 77 años de su participación en el Partido Comunista, Do Muoi desempeñó diferentes cargos importantes y fue secretario general del PCV durante el período 1991-1997. En su mandato, lideró a los militantes, al pueblo y al ejército a continuar los lineamientos de renovación, construcción y salvaguarda de la Patria. - VNA