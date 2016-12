Líder partidista pide mayores esfuerzos en lucha contra corrupción

Foto de ilustración (Fuente: VNA)

Hanoi, 28 dic (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV), Nguyen Phu Trong, instó a mayores esfuerzos y acciones drásticas en la prevención y lucha contra la corrupción, el despilfarro y otros fenómenos negativos.En la oncena sesión del Comité Directivo Central de Lucha contra la Corrupción, efectuada hoy en Hanoi, el líder partidista reconoció los esfuerzos de esta entidad y señaló que aún existen muchas deficiencias, en particular la lentitud de la investigación y el enjuiciamiento de algunos casos graves de ese mal y la limitada cantidad de activos recuperados.El también jefe del comité indicó que algunos órganos estatales no fueron capaces de descubrir la corrupción dentro de sus aparatos, y la mayoría de esos casos fueron sacados a la luz por los medios de comunicación o por el público.Phu Trong subrayó que mientras el gobierno central ha tomado medidas firmes contra la corrupción, algunas autoridades locales no lo han hecho de manera adecuado.Solicitó al Comité que pusiera bajo su supervisión los casos de corrupción graves o demorados y prestara más atención a los campos de recursos naturales, medio ambiente, impuestos y aduanas, así como en sectores privados y de inversión extranjera.Debe adoptar medidas para evitar que los sospechosos de corrupción escapen, al tiempo de intensificar la inspección y el examen de la responsabilidad de los jefes de las agencias en las que se producen ese flagelo, recomendó.Hizo hincapié en la necesidad de aumentar la difusión de información sobre las actividades de lucha contra la corrupción y la aplicación de la Directiva número 05 del Buró Político sobre el estudio y el seguimiento de la ideología, el ejemplo moral y el estilo de vida del presidente Ho Chi Minh, así como la resolución del cuarto pleno del Comité Central del PCV sobre la construcción partidista.Al revisar el desempeño de la comisión en 2016, los participantes en la reunión coincidieron que la investigación y el enjuiciamiento de casos graves de corrupción se han mejorado sustancialmente.Muchos casos graves de corrupción han sido manejados estrictamente y de acuerdo con el tiempo trazado, como los casos de Pham Cong Danh, expresidente del Banco de Construcción de Vietnam; y Ha Van Tham, extitular de los Consejos de Administración de Oceanbank.Entre los casos supervisados este año por el comité, se han presentado ocho casos con 121 demandados ante el tribunal de primera instancia, mientras que otros seis juicios con 55 acusados han sido presentados ante el tribunal de apelación.Las actividades de examen, supervisión y auditoría que sirven a la lucha anticorrupción también fueron intensificadas.A través de las inspecciones, el comité directivo ha presentado 11 grupos de recomendaciones relacionadas con la administración de los comités del PCV en todos los niveles de la lucha anticorrupción, el trabajo del personal, las instituciones contra este mal y la gestión estatal en los sectores tributario y aduanero.En la actualidad, los 63 comités del PCV en el país han emitido su plan de acciones para implementar la Directiva del Buró Político sobre el fortalecimiento del liderazgo del PCV en esta lucha. – VNAVNA- POL