Los doce extraños lotos de la laguna de Ninh So

Hanoi (VNA)- Junto con la laguna de lotos en Ho Tay (Lago del Oeste), desde hace poco los amantes de esta flor tienen otro destino: la laguna de lotos de Ninh So, en las afueras de Hanoi, para sumergirse en el mundo de doce variedades de lotos muy raras y disfrutar de su aristocracia y elegancia.El dueño de la laguna es Nguyen Van Hanh del pueblo de Ninh Xa, comunidad de Ninh So, municipio de Thuong Tin, Hanoi.Este hombre tiene una especial pasión por los lotos, sin embargo, hasta el año 2010 no tuvo la oportunidad de crear su propia laguna para cultivarlos, la cual está situada al frente de su casa y fue subarrendada de una cooperativa.En una amplia área de unos cinco mil metros cuadrados, Nguyen Van Hanh ha emprendido la recolección y crianza en vivero de muchos preciosos lotos. Junto con el apoyo de un monje de la pagoda de Hung Phuc (distrito de Thanh Tri), Nguyen Van Hanh logró crear exitosamente loto blanco, loto con pétalos dobles y loto con pétalos dobles de color purpura, tres variedades muy raras y poco conocidas en el país.Dice Nguyen Van Hanh que, sea donde sea, él trata de llegar para buscar y aprender cómo se deben cultivar los preciosos lotos en Hung Yen y Bac Ninh, o pedir a sus amigos que le compraran el loto real de Hue y el rosado monopétalo del sur... Su objetivo es recopilar la mayor cantidad posible de estas preciosas flores y sembrarlas en su laguna.Van Hanh se esfuerza en recuperar el suelo y ajustar el nivel de agua en su laguna para que se adapten a cada tipo de loto.En la laguna de Ninh Xa convergen muchas variedades de esta planta, por lo que atrae de manera especial a aquellos apasionados en la búsqueda de fotos de esta elegante flor.Numerosos fotógrafos están dispuestos a pasar días aquí a fin de encontrar el momento más hermoso y apropiado para poder capturar la belleza del loto cuando aún no se abre totalmente bajo los rayos del sol en el amanecer.En la laguna de Ninh Xa se destaca un tipo especial, de color blanco con el borde rosado y pétalos dobles, y a veces se encuentran algunas mutaciones pues en una misma flor aparecen dos colores, blanco y rosado.En solo un día en la laguna de Ninh Xa es imposible admirar y disfrutar del aroma y el color de las 12 variedades de loto debido a que tienen diferentes períodos de floración, sin embargo, con solo un día inhalando su perfume y contemplando su impresionante vista, los visitantes reciben una impresión inolvidable.-VNA