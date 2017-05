Londres, 22 may (VNA)- La demanda de autos en la región de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) experimentará este año un crecimiento positivo ante la saturación del mercado de motos, según pronosticó el diario británico The Financial Times.





Foto de ilustración (Fuente: VNA)

De acuerdo con el rotativo, el resultado de las encuestas realizadas a cinco mil consumidores del área demostró que el índice de personas con plan de comprar coches en el próximo semestre aumentará en Indonesia y Tailandia, mientras que disminuirá en Malasia, Filipinas y Vietnam.Según fuentes oficiales, ese indicador en Filipinas se incrementó de 26,1 por ciento del cuatrimestre de 2016 a 27,7 por ciento en los primeros tres meses de 2017, mientras que en Vietnam, sufrió entre esas dos etapas una disminución de 15,5 a 14,6 por ciento.Ese resultado en el país indochino se debe a la tendencia de esperar hasta 2018, año en que se aplicará la exención de impuestos sobre la importación de autos según el Acuerdo de Comercio de Mercancías de la ASEAN (ATIGA), para la compra de coches.Mientras, el índice de la compra de motos reporta una caída en todos los mercados de la zona, excepto en Malasia.De acuerdo con el servicio de investigación de The Financial Times, FT Confidential Research, la clase media en los países asiáticos impulsará el progreso del mercado de autos en el área.- VNAVNA- INTER