Yakarta (VNA) - La reunión del Grupo de Trabajo Técnico sobre el establecimiento de la Convención Regional sobre la Pesca ilegal, no declarada y no regulada (IUU, en inglés) y delitos conexos, fue celebrada en la ciudad indonesia de Surabaya.El evento, que tuvo lugar los días 2 y 3 de mayo en el marco de la Conferencia sobre la construcción de un convenio regional sobre la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y delitos relacionados con la pesca (conferencia de IUU), contó con la participación de representantes de los países miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), excluidos Singapur, Malasia y Brunei, junto con los de Estados Unidos, Australia, China y Timor-Leste.Sobre la base de las opiniones formuladas por los países participantes en la primera y la segunda conferencia de IUU en mayo y octubre de 2016, Indonesia propuso cambios en la elaboración de documentos regionales vinculados con el asunto de la IUU.En consecuencia, Indonesia sugirió la creación de un acuerdo de cooperación regional sobre la lucha contra los delitos relacionados con la pesca.Los delegados de Australia, Estados Unidos, Timor-Leste, China y Vietnam, destacaron los vínculos entre el futuro acuerdo y los documentos jurídicos internacionales disponibles sobre crímenes transfronterizos, como la Convención de las Naciones Unidas (ONU) contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) y la Convención de la ONU sobre el derecho del mar (UNCLOS) de 1982.