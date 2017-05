Parlamento vietnamita destaca cumplimiento de misiones socioeconómicas

Hanoi, 22 may (VNA)- La Asamblea Nacional (AN) de Vietnam destacó los esfuerzos del país por implementar cambios cruciales y cumplir las metas del desarrollo socioeconómico al analizar hoy durante la primera jornada de su tercer período de sesiones el balance de las tareas correspondientes.

Viceprimer ministro vietnamita Truong Hoa Binh (Fuente: VNA)

Al intervenir en la cita, el viceprimer ministro Truong Hoa Binh resaltó que el gobierno cumplió y sobrecumplió 11 de las 13 tareas designadas por el Parlamento para el año pasado.Con respecto a las políticas encaminadas a estabilizar la macroeconomía en los primeros meses de 2017, enalteció que el índice de precios al consumidor aumentó en abril 0,9 por ciento en comparación con finales del año pasado, el de crecimiento crediticio experimentó un alza de 5,75 por ciento y las exportaciones se incrementaron en 16,8 por ciento.Por otro lado, el ingreso presupuestario alcanzó el 32,7 por ciento de la meta trazada para todo el año y la atracción de inversión extranjera directa remontó también 40,5 por ciento.Sin embargo, señaló que el crecimiento del Producto Interno Bruto se situó solamente en 5,1 por ciento, por debajo del resultado del mismo período del año pasado de 5,48 por ciento.Por otro lado, informó que el primer ministro, Nguyen Xuan Phuc, demandó a los ministerios y órganos centrar sus esfuerzos en el impulso de la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas, la desinversión y el mejoramiento de las operaciones de las mismas.Patentizó el empeño del Gabinete de estimular la observancia de la resolución emitida durante el quinto pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XII mandato en torno a la reestructuración y la renovación de las compañías estatales y la capitalización de bonos.En paralelo, el Gobierno prestó también atención para resolver los problemas existentes de los proyectos con deficiencia, añadió.Al referirse a las tareas socioculturales, el subjefe de Gobierno hizo hincapié en la atención a las personas con méritos revolucionarios, el reajuste de las políticas de bienestar social y de la reducción de la pobreza, así como la ampliación de la cobertura de los seguros sociales y el mejoramiento de los servicios educacionales.Por otra parte, patentizó la determinación del gobierno de fomentar la adaptación al cambio climático y de garantizar el control del mercado de medicamentos, la entrada en funcionamiento en tiempo cercano de cinco hospitales a nivel central y municipal, la conservación medioambiental, el cierre de bosques naturales y el mantenimiento del orden social.Exhortó a la AN, al Frente de la Patria y a todos los pobladores a intensificar la supervisión y la coordinación con el fin de cumplir los objetivos socioeconómicos trazados.Por su parte, el jefe de la Comisión Económica del Parlamento, Vu Hong Thanh, rindió cuentas adicionales sobre el cumplimiento de las resoluciones de la AN sobre el plan de progreso socioeconómico en 2016 y los primeros meses de 2017.Tras enaltecer la estabilidad de la macroeconomía, el control de la inflación y la recuperación de diferentes sectores, propuso al Gobierno evaluar de forma más concreta algunos asuntos relativos, tales como el crecimiento económico de 2016 que se situó por debajo de la meta planeada y también del resultado de 6,68 por ciento en 2015.Atribuyó esa situación a la deficiente producción industrial y a los impactos medioambientales, la modesta reestructuración económica y la falta de conexión.Al abordar el moderado aumento del valor de las exportaciones de nueve por ciento, por debajo del plan trazado por la AN de 10 por ciento, explicó que ese escenario se debe a la limitada competitividad, la dependencia de la inversión extranjera directa y el ineficiente aprovechamiento de las oportunidades brindadas por la apertura del mercado de la Comunidad económica de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático y por los tratados de libre comercio de nueva generación.Ratificó la disposición de mejorar el entorno de negocios, fomentar la disciplina administrativa y apoyar a la comunidad empresarial.De acuerdo con Hong Thanh, la Comisión de Asuntos Económicos abogó por renovar la mentalidad sobre la reforma institucional, adoptar una administración monetaria flexible, impulsar el cumplimiento de las resoluciones de la AN sobre la reestructuración económica del quinquenio 2016- 2020, diversificar los productos nacionales y estrechar el control de las propiedades públicas, así como seguir de cerca la evolución de la situación mundial.- VNAVNA-POL