"Partera" de la Comunidad de Negocios Sociales de Vietnam

Pham Kieu Oanh (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)- Entre las primeras personas que introdujeron el concepto de "Comunidad de Negocios Sociales" en Vietnam, Pham Kieu Oanh, fundadora y directora general del Centro de Promoción de Iniciativas Sociales (CSIP, por sus siglas en inglés), fue incluida en la lista de las 20 mujeres más influyentes de Forbes Vietnam por sus destacadas contribuciones a la formación y desarrollo de la comunidad empresarial social en el país.Desde que Pham Kieu Oanh trabajaba para algunas organizaciones no gubernamentales y sociales, se dio cuenta del importante papel de las empresas en la comunidad, especialmente en la solución de problemas como la ayuda a los niños de la calle y a los grupos vulnerables y la protección de las mujeres contra la trata. Sin el apoyo de las organizaciones sociales, el Estado difícilmente puede abordar estas cuestiones.Durante su participación en un proyecto para prevenir la trata de mujeres y niños financiado por un empresario irlandés amigo suyo, Oanh conversó con él sobre muchos aspectos de Vietnam y lo que había hecho para su país, pero que no era suficiente y quería buscar otra forma más sostenible y eficaz.Su amigo comprendió lo que Kieu Oanh necesitaba, y le presentó nuevos modelos de negocio social, nuevos para ella en ese momento.Con esa ayuda, tuvo la oportunidad de visitar algunas empresas sociales en Irlanda y quedó impresionada y totalmente convencida de la manera sostenible, eficaz, proactiva y creativa de esas compañías, que subsanaron básicamente las deficiencias de las organizaciones sociales, las cuales son generalmente pasivas y limitadas de capital, creatividad y estabilidad.A partir de esos proyectos, se dio cuenta de que entre las empresas y la sociedad existe un modelo de negocio social, establecido más para resolver uno o varios problemas sociales o medioambientales que para maximizar ganancias de propietarios o inversores.La funcionaria señaló que antes de que el concepto de empresa social fuera introducido en Vietnam, habían existido varios modelos económicos operando de manera similar. Eran empresas que funcionaban no por la ganancia, sino para apoyar la solución de problemas sociales. Por ello, la introducción del concepto de empresa social en Vietnam permite a las organizaciones existentes ser llamadas correctamente y promueve el desarrollo del establecimiento de la comunidad de negocios sociales en Vietnam.Hoy en día, su deseo se ha materializado en parte con la comunidad empresarial social en Vietnam de 200 compañías, junto con miles de organizaciones que operan para fines sociales.Durante cinco años de funcionamiento, junto con muchos socios y amigos, con productos y servicios sociales, CSIP ha ayudado a 52 empresarios e inversores sociales, proporcionando 782 puestos de trabajo, y ha cambiado la vida de 17 mil 220 personas, mejorando la calidad de vida de 205 mil personas con dificultades.El centro invirtió 630 mil 548 dólares para 52 empresas sociales, de los cuales 446 mil 858 fueron de capital semilla. Las empresas sociales también han movilizado dos millones 630 mil dólares como capital fijo gracias a sus modelos de negocio, lo que significa que cada dólar invertido por CSIP puede generar otros cuatro dólares.Aparte de las empresas sociales que encuentran por sí solas posibles soluciones para abordar las cuestiones sociales, CSIP ha ampliado objetos de soportes incluyendo las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) para desarrollar las ramas de negocio social con un objetivo estable y proseguir continuamente la misión a través de iniciativas de negocios y estabilidad financiera.También ha apoyado a las empresas que operan combinando negocios con objetivos sociales, tales como llevar beneficios a la comunidad vulnerable y los pobres a través de la creación de puestos de trabajo, ofrecer productos y servicios, solucionar el fracaso de las empresas sociales, las cuales son fundadas por los pobladores en localidades pobres y difíciles para satisfacer las demandas locales o hacer productos más valiosos, lo que contribuye a la mejora de las condiciones de vida y el desarrollo sostenible en los territorios.Además de apoyar a las empresas sociales, Oanh ha presionado activamente para incluir los negocios sociales en las leyes, en concreto la Ley revisada de la Empresa de 2014, la cual contempla artículos y términos de negocios sociales.Además de su trabajo como directora ejecutiva de CSIP, Oanh es cofundadora de la Red de Negocios Sociales de Asia (Asian Social Business Network), miembro de la Asociación de Caridad de Asia y fundadora del Social Business Club de Vietnam.-VNA