Pescadores decididos a aferrarse al mar

Hanoi, 26 dic (VNA)- El mar desempeña un papel importante en la vida material y espiritual de los pescadores vietnamitas. Por lo tanto, la conciencia sobre la soberanía nacional en el mar y las islas está profundamente arraigada entre ellos, apoyando su determinación de aferrarse en los caladeros tradicionales.A pesar de la escasez de capital, instalaciones y equipos, la fatiga y el estrés físico causado por meses yendo a la deriva en el mar y la lucha contra fenómenos meteorológicos extremos allí, los pescadores siguen navegando.Su labor cotidiana ha contribuido activamente al crecimiento económico del país y a la protección de la soberanía nacional en el mar y las islas.Pesqueros de diferentes formas y tamaños cuentan con una bandera nacional en sus cabezas de proa, mostrando el patriotismo de los pescadores.Cuando cae el sol al atardecer, los marineros comienzan a lanzar sus redes. Sus caras radiantes antes de ir a la alta mar muestran su confianza en las abundantes capturas."Como cualquier otro pescador, me encanta el mar. Los recursos marinos han ayudado a mejorar nuestras vidas", expresó el marinero Le Van Hue.El mar puede ser áspero a veces. Por lo tanto, los pescadores pueden enfrentar numerosos riesgos potenciales.En 2013, el barco de 150 caballos de fuerza de Tran Van Tam, un pescador oriundo de la provincia central de Nghe An, fue hundido durante una tormenta. El daño fue tan grave hasta que consideró abandonar su trabajo. Sin embargo, con el amor por la pesca, el mar y las islas nacionales, construyó una nueva embarcación.Tran Van Tam planeó construir un barco más grande y moderno para seguir aferrándome al mar.Además de los riesgos potenciales causados por fenómenos climáticos extremos, los costos y los gastos de cada viaje también imponen una carga a los pescadores.Sin embargo, siguen decididos a aferrarse al mar. Para ellos, ir al mar no es meramente para propósitos financieros, sino también para defender la soberanía nacional.Según en pescador Pham Van Bay, además de ganarse la vida, la pesca en el mar es una manera de contribuir a la protección de la soberanía marítima nacional.La mayor parte de su tiempo se dedica al mar. Por lo tanto, proteger el mar para ellos es como proteger su hogar. Este punto de vista fue presentado cuando la plataforma petrolera china Haiyang Shiyou - 981 fue colocada ilegalmente en aguas de Vietnam.Durante el período, cientos de buques vietnamitas fueron a la costa no sólo para explotar los recursos marinos, sino también para estar hombro con hombro con los guardacostas en la lucha de protección de los caladeros tradicionales del país.Muchos de ellos experimentaron pérdidas entonces. A pesar de que sus embarcaciones fueron robadas y destrozadas, los pescadores vietnamitas salvaguardaron la sagrada soberanía de la Patria.