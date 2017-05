Foto de ilustración (Fuente: Internet)

Bac Ninh, Vietnam, 20 de may (VNA)- La aldea de Lac Tho (municipio de Ho, distrito de Thuan Thanh, provincia de Bac Ninh) es famosa por el pollo Ho, apodado "Linh Ke" (el más raro y sagrado).En la época feudal, se dedicaba exclusivamente a los reyes y su imagen en las pinturas tradicionales Dong Ho eran un símbolo de la opulencia.Actualmente, la crianza del pollo Ho se extiende cada día más en la aldea de Lac Tho a fin de promover el desarrollo económico regional y local.En Lac Tho, el pollo Ho se considera un símbolo especialmente sagrado del pueblo. En cualquier día festivo o en ocasión de celebrar la víspera de Año Nuevo Lunar, el pollo Ho es algo indispensable.El gallo Ho es famoso desde hace más de 600 años gracias a sus destacadas cualidades, que no se encuentran en otros tipos de esta ave, como elevada estatura, cabeza grande, cresta doble, piel roja en el cuello, alas en forma de concha de almeja, piernas con escamas brillantes y lisas de color amarillo y blanco, parecido al color de la soja, espalda larga de forma cuadrada, y cola gruesa y curvada como trampas de bambú…Según Nguyen Dang Chung, presidente del club de pollos Ho de Lac Tho, lo más valioso de estos ejemplares es que su plumaje es negro brillante o rojo ciruela, siempre lacio y suave. Además, esta ave tiene marcha majestuosa y fuerte, su canto es rotundo y claro, y su carne firme y de sabor delicioso, con muchos aminoácidos beneficiosos para la salud. Por ello, desde hace mucho tiempo, ha sido considerada un símbolo del caballero, con cinco virtudes: sabiduría, artes marciales, valor, nobleza y confianza.En 2010, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Instituto Internacional de Investigaciones Agropecuarias investigaron y ayudaron al club de pollos Ho de Lac Tho a adquirir técnicas de crianza y construir gallineros según estándares adecuados a fin de conservar esta rara y sagrada raza.En 2012, la Universidad de Agricultura de Hanoi emprendió un proyecto de desarrollo y conservación del pollo Ho y a la vez prestó apoyo en la construcción de gallineros y la prevención de enfermedades a muchas familias de Lac Tho, lo que contribuyó considerablemente a la preservación y el desarrollo de esta raza.Para poder mantener una buena raza, se ejecutan muchos pasos y se requiere una cuidadosa y constante vigilancia, desde la incubación hasta el nacimiento. En todas las etapas se debe anotar todos los detalles y vigilar minuciosamente para evitar confusiones y mantener una buena fuente de genes.Se ubican gallineros en lugares altos y limpios para mantener un ambiente fresco en verano y cálido en invierno, asegurando un desarrollo sano del pollo Ho.Se alimenta al pollo Ho principalmente con productos agrícolas naturales, como cereales, maíz, salvado de arroz, verduras, arroz molido mezclado..., y sin utilizar alimentos industriales, por lo que su carne siempre es exquisita y nutritiva.Se registró la marca del pollo Ho Lac Tho a principios de 2016, y se emite una etiqueta con la misma marca en cada pollo Ho antes de venderlos a clientes, lo que contribuye a la protección de su marca.Nguyen Dang Chung señaló que actualmente en el pueblo hay más de 100 familias dedicadas a la crianza de esta especie doméstica, y de mil 500 a dos mil ejemplares.Nguyen Van Truong, propietario de más de 200 pollos Ho, expresó: "Gracias a que se alimenta a estos animales con productos agrícolas naturales, como granos de arroz o maíz, salvado de arroz, verduras, y no se utiliza piensos industriales, siempre su carne es deliciosa".Además, los gallineros se deben construir según el proceso científico del Instituto de Ganadería, todos tienen que estar limpios, con una altura de 2,5 a 3,5 metros, un piso aproximadamente de 30 a 50 centímetros, a fin de mantener un ambiente cálido en invierno y fresco en verano. Los gallineros están equipados también con lámparas de calefacción, especialmente cuando hace frío.El pollo Ho es una raza rara y valiosa, sin embargo su reproducción nunca es simple ni fácil debido a que sus piernas son altas, lo que dificulta mucho la incubación natural de los huevos, por tanto se utiliza incubadoras para asegurar la calidad uniforme. Se insemina a las gallinas por los métodos tradicionales y se alterna el apareamiento de ejemplares entre diferentes hogares para conservar los recursos genéticos adecuadamente y evitar la endogamia.Como es un animal precioso, el Ho puede ser un regalo refinado, un símbolo de prosperidad y riqueza, por lo que, según NguyenDangChung, "cada vez que llega el Año Nuevo Lunar, hay una gran demanda de consumo hasta el punto de que no hay suficientes pollos Ho para el mercado nacional".-VNAVNA- ECO