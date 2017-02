Premier pide convertir Bac Ninh en centro de productos electrónicos en Asia

Nguyen Xuan Phuc visita proyecto de Samsung en Bac Ninh (Fuente: VNA)

Bac Ninh, Vietnam (VNA) – La provincia norteña de Bac Ninh debe convertirse en centro de la fabricación de productos electrónicos en Asia, instó el primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc.



El jefe del gobierno realizó la víspera una visita a ese territorio, destino de inversión de grupos de primera categoría mundial como Samsung, Microsoft, Canon o PepsiCo.



Durante un encuentro con autoridades provinciales, el premier elogió el desarrollo socioeconómico integral y vigoroso de Bac Ninh, y a la vez exhortó a la localidad a convertirse, en los próximos 10 años, en símbolo del avance de Vietnam en los sectores de alta tecnología y en la construcción de una economía creativa en Asia.



Señaló las deficiencias persistentes, tales como el dominio del sector de inversión extranjera directa sobre el del capital nacional, la escasez de la conectividad con otras economías en la región debido a la insuficiencia infraestructural y el problema de la higiene alimentaria.



Para mejorar la situación, puso de relieve la prioridad de proteger el medio ambiente, especialmente en las aldeas de oficio y parques industriales; aumentar la calidad de los recursos humanos al servicio de la industrialización y promover la conexión entre las empresas nacionales y las de inversión extranjera.



“Bac Ninh no puede satisfacerse con los resultados alcanzados, sino debe buscar incesantemente medidas destinadas a impulsar firmemente el crecimiento”, exhortó Xuan Phuc y subrayó la necesidad de impulsar la aplicación de alta tecnología no sólo en la producción electrónica, sino también en la agricultura y la gestión social.



Con una superficie equivalente a sólo el 0,2 por ciento de la extensión nacional, Bac Ninh es la menor entre las 63 ciudades y provincias de Vietnam. En 2016, el Producto Interno Bruto per cápita del territorio superó los cuatro mil 800 dólares, el segundo mayor en el país.



En lo referente a la producción industrial y exportación, Bac Ninh también se ubicó en el segundo lugar del ranking nacional, al alcanzar 33 mil 760 millones de dólares y 22 mil 800 millones, respectivamente.



En el mismo período, el ingreso presupuestario de la provincia totalizó 785 millones de dólares, para ubicarse en el décimo puesto nacional; en tanto, Bac Ninh ocupó el quinto lugar en materia de atracción de capital foráneo, al captar 12 mil 300 millones de dólares.



El mismo día, Xuan Phuc asistió a la celebración del aniversario 185 de la fundación y el 20 del restablecimiento de Bac Ninh.



Bac Ninh, “tierra sagrada de hombres extraordinarios”, es la cuna histórica, cultural y revolucionaria de Vietnam; lugar de origen de la dinastía Ly, que inició y cultivó una cultura preñada en la identidad del pueblo; tierra natal de personalidades célebres en esferas como cultura y arte militar, así como de revolucionarios con grandes contribuciones; el reinado de fiestas, artes y oficios tradicionales, destacó Xuan Phuc.



Al lado de la tarea de impulsar el crecimiento económico, la provincia debe prestar mayor atención a la conservación de la tradición histórica y los valores culturales, recomendó.



En la ocasión, el premier, en nombre del Partido Comunista y el Estado, condecoró al gobierno y al pueblo de Bac Ninh con la Orden de Independencia (primera categoría).



Durante de su estadía en el territorio, Xuan Phuc visitó un modelo de producción alimenticia del grupo Dabaco.



A 10 años de convertirse en sociedad anónima, Dabaco cuenta en la actualidad con más de 50 sucursales, con un ingreso anual de más de 440 millones de dólares, y crea empleos a cinco mil trabajadores.



El premier también realizó una visita a un proyecto del grupo sudcoreano Samsung y dialogó con dirigentes de esa empresa.



Xuan Phuc apreció la provisión por Samsung de 140 mil empleos a la mano de obra local, así como su éxito de enlazar a 198 firmas en la cadena suministradora de productos, con un alto nivel del uso de materias primas y recursos humanos nacionales.



De acuerdo con líderes del grupo, a fines del año la plantilla de las seis plantas de Samsung en Vietnam aumentará a 150 mil personas, y el valor de las exportaciones sobrepasará los 50 mil millones de dólares. – VNA